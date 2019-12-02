  • Bist 100
    107842
  • Dolar
    5,7566
  • Euro
    6,3379
  • Altın
    270,0220
İstanbul
4 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hac kaydı sorgulama: 2020 Hac kontenjanı ne kadar oldu? Hac kayıtları ne zaman bitiyor? Hac kaydı sorgulama: 2020 Hac kontenjanı ne kadar oldu? Hac kayıtları ne zaman bitiyor?
Kasım ayı enflasyon oranı 2019 açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 nedir? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 nedir?
Karaman'ın Sturridge'i oynatmaması kafalarda soru işareti bıraktı Karaman'ın Sturridge'i oynatmaması kafalarda soru işareti bıraktı
Son Dakika... 2020 hac kontenjanı belli oldu Son Dakika... 2020 hac kontenjanı belli oldu
İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika... Katil Esed rejimi pazar yerlerini vurdu: 14 masum sivil hayatını kaybetti Son Dakika... Katil Esed rejimi pazar yerlerini vurdu: 14 masum sivil hayatını kaybetti
İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı
Katil İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faiz indirimleri son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faiz indirimleri son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir
Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny'e Real Betis talip oldu Beşiktaş'ın yıldızı Elneny'e Real Betis talip oldu
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
Galatasaray'da Falcao müjdesi Galatasaray'da Falcao müjdesi
ABD'li fast-food devi KKTC'de Rum ambargosunu deldi ABD'li fast-food devi KKTC'de Rum ambargosunu deldi
'2019 Altın Top' ödülü Paris'te sahibini bulunuyor '2019 Altın Top' ödülü Paris'te sahibini bulunuyor
Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplandı ilk teklifler yapıldı Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplandı ilk teklifler yapıldı
Hafter'in sözde dışişleri bakanından 'İsrail'le normalleşme' sinyali Hafter'in sözde dışişleri bakanından 'İsrail'le normalleşme' sinyali
Bakan Kurum: Guterres iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi destekliyor Bakan Kurum: Guterres iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi destekliyor
Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
Karla kaplanan Çıldır'da kartpostallık görüntüler oluştu Karla kaplanan Çıldır'da kartpostallık görüntüler oluştu
Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular için okullarında tören Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular için okullarında tören

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 14:55:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 14:55:36

Katil İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'da da 8 Filistinlinin İsrail güçlerince gece baskınlarında çeşitli iddialarla gözaltına alındığını belirtti.

Doğu Kudüs'te gözaltına alınanlar arasında 12 ve 16 yaşlarında 2 çocuğun da olduğu ifade edildi.

İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan ve geçen hafta kanser nedeniyle cezaevi hastanesinde hayatını kaybeden Filistinli Sami Ebu Diyak'ın kardeşi Salah'ın da Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ