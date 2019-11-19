Katil İsrail duyurdu: Saldırıya uğradık!
Katil İsrail'in ordusundan yapılan son dakika açıklamasına göre, Salı sabahı Suriye'den topraklarına atılan 4 roket hava savunma sistemlerince imha edildi
Katil İsrail Ordusu, bu sabah Suriye'den topraklarına 4 roket ateşlendiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, Suriye'den atılan roketlerin hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.
Reuters ajansı, açıklamadan birkaç dakika önce İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde siren sesleri duyulduğunu bildirdi.
İsrail Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal etmişti.
ŞAM'DA PATLAMA SESLERİ
Aynı saatlerde Suriye'nin başkenti Şam'da da patlama sesleri geldiği rapor edildi.
Yerel kaynaklar, Şam Havalimanı'nın askeri bölümü yakınlarından güçlü patlama sesleri geldiğini belirtti.
İsrail geçtiğimiz hafta İslami Cihad yöneticilerinden Ekrem el Curi'yi Şam'daki evine düzenlediği hava saldırısında öldürmüştü.
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