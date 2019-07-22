  • Bist 100
    101089
  • Dolar
    5,6856
  • Euro
    6,3768
  • Altın
    259,7260
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
UMH, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik hava saldırısını püskürttü UMH, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik hava saldırısını püskürttü
Şanlıurfa'da patlama sonrası ilk görüntüler Şanlıurfa'da patlama sonrası ilk görüntüler
Kars'ta kamyonetle çarpışan motosikletli yaşamını yitirdi Kars'ta kamyonetle çarpışan motosikletli yaşamını yitirdi
Son dakika... Şanlıurfa Ceylanpınar'da sınırın karşı tarafından atılan roket eve isabet etti Son dakika... Şanlıurfa Ceylanpınar'da sınırın karşı tarafından atılan roket eve isabet etti
Ürdün Dışişleri Bakanlığı: Doğu Kudüs'teki yıkımlar gerginliği artırıyor Ürdün Dışişleri Bakanlığı: Doğu Kudüs'teki yıkımlar gerginliği artırıyor
Katil İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı Katil İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı
Aydın Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Aydın Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Dolandırıcının eşi "bu kadarına da pes" dedirtti! Bakın o paralar ne içinmiş... Dolandırıcının eşi "bu kadarına da pes" dedirtti! Bakın o paralar ne içinmiş...
'Türkiye'nin cerrahi başarısı dünya standartlarının üzerinde' 'Türkiye'nin cerrahi başarısı dünya standartlarının üzerinde'
Akademisyen Ceren Damar'ı vahşice öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu Akademisyen Ceren Damar'ı vahşice öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
Trump: 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum Trump: 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum
Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin son durum Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin son durum
Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Nijerya'da polis ile IMN mensupları arasında çatışma çıktı Nijerya'da polis ile IMN mensupları arasında çatışma çıktı
Irak Başbakanı Abdulmehdi, Ruhani ile Tahran'da bir araya geldi Irak Başbakanı Abdulmehdi, Ruhani ile Tahran'da bir araya geldi
Özbekistan ile ticaret hacminde hedef 2 milyar dolar Özbekistan ile ticaret hacminde hedef 2 milyar dolar
Filistinliler İsrail'in davetlisi Suudi gazeteciyi Mescid-i Aksa'dan kovdu Filistinliler İsrail'in davetlisi Suudi gazeteciyi Mescid-i Aksa'dan kovdu
Sri Lanka'da olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı Sri Lanka'da olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Papa 'İdlib' konusunda endişe duyduğunu belirtti Papa 'İdlib' konusunda endişe duyduğunu belirtti
Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü
İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: İngiliz tankerinin alıkonulması 'devlet korsanlığı'dır İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: İngiliz tankerinin alıkonulması 'devlet korsanlığı'dır
Korkunç olay! Köy muhtarı: İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz, hepimiz şoktayız Korkunç olay! Köy muhtarı: İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz, hepimiz şoktayız
Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı Bingöl’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:08:17 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:09:40

Katil İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı

Doğu Kudüs'te çok sayıda İsrail askeri ve polisi eşliğinde buldozerlerle yıkımların gerçekleştirildiği alanda bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir bina altına yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle sabah saatlerinden itibaren yıkım gerçekleştirdiği alanda bulunan bir binayı patlayıcı madde yardımıyla yıktı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'nde çok sayıda İsrail askeri ve polisi eşliğinde buldozerlerle yıkımların gerçekleştirildiği alanda bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir bina altına yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldı.

Filistinli Muhammed Ebu Tayr'a ait olduğu öğrenilen 8 katlı binanın yıkımı öncesi İsrail güçleri bölgeyi boşalttı.

İsrail güçleri, aralarında Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi ve İsrail Meclisi'ndeki Milletvekili Ahmed et-Tiybi'nin de bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yıkım alanına girişine izin vermedi.

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis, sabahın erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait en az 10 evin yıkımına başlamıştı.

Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

AA

Son dakika... Şanlıurfa'da patlama! Yaralılar var...
Dolandırıcının eşi "bu kadarına da pes" dedirtti! Bakın o paralar ne içinmiş...
Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü
Akademisyen Ceren Damar'ı vahşice öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
Binali Yıldırım: S-400 alırken izin mi alacağız?
FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu
Seda Sayan'dan şok açıklama: Acun'un tuzağına düştüm
Trump, 'İran CIA ajanlarını yakaladı' iddiasını reddetti
Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
'Migren hastalarına kişisel tedavi uygulanmalı'
İran'ın 'idam' kararı sonrası ABD'den ilk açıklama! Tek cümle kullandı!
Ah şu sosyal medya! Kedi filtresi açık unutulunca...
Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı! Ölümcül hasta
Türkiye'yi yasa boğmuştu! Sural'ın öldüğü kaza için istenen ceza belli oldu
İsyan ettiren fiyat farkı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrailli mevkidaşı Katz’la görüşmeyi reddetti
İşte yeni taban aylıklar! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
'Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı'
10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü!
Elektrik faturalarında yeni dönem! Artık eskisi gibi olmayacak!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ