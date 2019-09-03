Katil horoz! Gagasıyla öldürdü

Gaga darbesi sonucu damarı patlayan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti.

VARİSLİ DAMAR PATLADI: Güney Avustralya’nın Adelaide kentinde, evinin arka bahçesindeki kümese giden kadın, yumurtaları topladığı esnada bir horozun saldırısına uğradı. Kadının sol bacağındaki varisli damarı, gaga darbesi sonucu patladı. Komşularının durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kan kaybı sonucu hayatını kaybetti.

HALKA KÜMES UYARISI: Büyük şaşkınlık yaratan olayın ardından kent yetkilileri, zararsız bilinen hayvanların da öldürücü olabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Varisli damarların darbelere karşı çok hassas olduğunu söyleyen Adelaide Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Roger Byard, “Yaşlı insanlar, varisli damarlarını basit bir operasyonla tedavi ettirmeli” dedi.