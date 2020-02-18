Katil Esed'den küstah tehdit: Bu sadece başlangıç...

Suriye rejim güçleri Pazar günü gerçekleştirdiği operasyonlarla Halep'in batısında pek çok noktada kontrolü sağlamıştı.

KATLİAM SİNYALİ: BU SADECE BAŞLANGIÇ

Esed akşam saatlerinde Suriye medyasına yaptığı açıklamalarda, askeri güçlerinin genişlemesinin sadece başlangıç olduğunu belirtti. Esed, "Bu muhaliflerin tamamen yenilgiye uğratılması için bir başlangıç. Er ya da geç yenilecekler" dedi.

Halep'teki askeri başarılarının savaşın sonu olmadığını belirten Esed, muhalifleri tehdit ederek katliamların devam edeceği mesajını verdi.

KATLİAMLAR GÖÇE ZORLUYOR

Esed'ın İdlib ve kırsalında başlattığı Rus destekli saldırılar neticesinde BM'ye göre yaklaşık 900 bin Suriyeli, Türkiye sınırına doğru göçe başladı.