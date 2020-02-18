Katil Esed'den küstah tehdit: Bu sadece başlangıç...
Suriye'de katliamlarını sürdüren Esed rejimi yine tehdit etti. Muhaliflerin elinde bulunan Halep kırsalının rejim güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından Esed açıklama yaptı.
Suriye rejim güçleri Pazar günü gerçekleştirdiği operasyonlarla Halep'in batısında pek çok noktada kontrolü sağlamıştı.
KATLİAM SİNYALİ: BU SADECE BAŞLANGIÇ
Esed akşam saatlerinde Suriye medyasına yaptığı açıklamalarda, askeri güçlerinin genişlemesinin sadece başlangıç olduğunu belirtti. Esed, "Bu muhaliflerin tamamen yenilgiye uğratılması için bir başlangıç. Er ya da geç yenilecekler" dedi.
Halep'teki askeri başarılarının savaşın sonu olmadığını belirten Esed, muhalifleri tehdit ederek katliamların devam edeceği mesajını verdi.
KATLİAMLAR GÖÇE ZORLUYOR
Esed'ın İdlib ve kırsalında başlattığı Rus destekli saldırılar neticesinde BM'ye göre yaklaşık 900 bin Suriyeli, Türkiye sınırına doğru göçe başladı.
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