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31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:57:41 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:05:49

Katil Esed rejimi İdlib'de ilan ettiği ateşkesi bozdu

Katil Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde tek taraflı ilan ettiği ateşkesi bozdu. Rejim, İdlib'in güneyindeki birçok sivil yerleşime havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla saldırılar düzenledi.

Katil Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde tek taraflı ilan ettiği ateşkesi bozarak, sivil yerleşimleri karadan hedef aldı. Katil Esed rejimi, İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesi, Cercenaz beldesi, Kefersecne, Hiş, Ureynibe, Has, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerini havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün öğleden sonra rejimin askeri birliklerinin tek taraflı olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes ilan ettiğini, ateşkesin bugün 06.00 itibarıyla geçerli olacağını duyurmuştu.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.

AA

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