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24 Aralık 2019 Salı 23:43:29 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 23:48:40

Katil Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle PKK/YPG'yle diyaloğu durdurduk

Katil Esed rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim terör örgütü PKK/YPG ile yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını ve diyaloğu durdurduklarını söyledi.

Katil Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK, örgüt işgalindeki bölgelerin yönetimi ve mensuplarının rejim ordusuna katılması için görüşmeler başlamıştı.

PKK/YPG ile Baas rejimi arasındaki kirli ittifakta sorun çıktı. Esed rejimimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim terör örgütünün paravan kuruluşu SDG ile yapılan görüşmelerin son turunun başarısızlıkla sonuçlandığını ve diyaloğun durdurulduğunu açıkladı.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Muallim ‘Kürt güçler’ olarak nitelendirdiği YPG’nin sözde temsilcileri ile Şam yönetimi arasındaki görüşme yapıldığına yönelik haberleri doğruladı. Rejim istihbaratının en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk’un kısa bir süre önce Kamışlı’ya giderek görüşmeler yaptığı iddia ediliyordu.

Muallim, "Ancak yapılan görüşmeler, ABD'yle Kürtler arasındaki ilişkilerde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle istenen siyasi seviyeye ulaşmadı. Zira ABD'liler bir gün Kürt güçlerden kurtulacaklarını, bir başka gün kurtulmayacaklarını söylüyorlar. Bu nedenle Kürt güçlerle diyalog durduruldu" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE REJİM ARASINDA BİRLEŞME PAZARLIĞI

Rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim, Eylül 2017'de örgütle özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti. Bunun üzerine rejim ve örgüt arasında, Şam ve Haseke illerinde iş birliği konusunda defalarca müzakereler yapıldı ancak sonuç alınamadı.

Rejim, Barış Pınarı Harekatı'yla darbe yiyen YPG/PKK'ya ekimde birleşme teklifinde bulunsa da örgüt, kendi yapısını koruma güvencesi verilmediği gerekçesiyle teklifi kabul etmedi.

Yerel kaynaklarca YPG/PKK ve rejim arasındaki görüşmeler teklifi reddetmesinin ardından sürdüğü belirtiliyordu.

Rejim, YPG/PKK işgalindeki bölgenin Ekim 2011'de çıkardığı yerel idareler kanunu çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Buna göre, söz konusu bölgede seçim yapılacak, seçilen kişiler Yerel İdareler Bakanlığına bağlı olacak.

YPG/PKK ise özerklikte ısrar ediyor. Rejim ve örgüt arasında askeri ihtilaflar da mevcut.

Esed rejimi, YPG/PKK ve ismini kullandığı SDG'nin tüm unsurlarının orduya katılmasını isterken, örgüt ancak kendi üyelerinin oluşturacağı ayrı bir alay olarak orduya katılabilecekleri yanıtını veriyor.

Diğer yandan iki taraf da Arap aşiretleri kendi safına çekmeye çalışıyor.

Rejim istihbaratının en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk, geçen haftalarda aşiret temsilcileriyle görüşüp yetki ve ayrıcalık karşılığında güçlerini orduya katma çağrısı yapmıştı.

Sonrasında  ise YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani, aşiret liderleriyle toplantı düzenlemişti.

star.com.tr

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