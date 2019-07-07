Katil Esed rejimi can almaya devam ediyor: 6 sivil öldü

  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6268
  • Euro
    6,3158
  • Altın
    253,1034
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Megastar Tarkan konserlerden 9 milyon lira kazanacak Megastar Tarkan konserlerden 9 milyon lira kazanacak
Mogherini: Orta Asya ülkeleri güçlü olsun istiyoruz Mogherini: Orta Asya ülkeleri güçlü olsun istiyoruz
Kırkpınar'da "ağa" değişmedi Kırkpınar'da "ağa" değişmedi
Korkutan yangın! Fethiye'de ABD bayraklı gulet tekne alev alev yandı Korkutan yangın! Fethiye'de ABD bayraklı gulet tekne alev alev yandı
6'ncı kattan düşen öğretmen öldü 6'ncı kattan düşen öğretmen öldü
6'ncı kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti: Yakınları sinir kizi geçirdi 6'ncı kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti: Yakınları sinir kizi geçirdi
Beşiktaş, Holtby’i gündemine aldı Beşiktaş, Holtby’i gündemine aldı
Dünyaca ünlü Ekincik Koyu'nda tepki çeken görüntü! Dünyaca ünlü Ekincik Koyu'nda tepki çeken görüntü!
Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Şam'da katil Esed'le görüştü Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Şam'da katil Esed'le görüştü
Kırgız gence silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 şüpheli gözaltında Kırgız gence silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 şüpheli gözaltında
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten "ABD'nin ekonomi terörizmine karşı yasal adım" açıklaması İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten "ABD'nin ekonomi terörizmine karşı yasal adım" açıklaması
IKBY Başkanı Barzani'den federal bölge vurgusu IKBY Başkanı Barzani'den federal bölge vurgusu
Baraj gölünde 81 kilogramlık yayın balığı yakalandı Baraj gölünde 81 kilogramlık yayın balığı yakalandı
Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran STK'lara İtalya ve Malta engeli Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran STK'lara İtalya ve Malta engeli
Şeki Han Sarayı Dünya Miras Listesi'ne eklendi Şeki Han Sarayı Dünya Miras Listesi'ne eklendi
John Bailey "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nde John Bailey "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nde
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi
Netanyahu bu defa AB'ye çağrı yaptı: İran'a yeni yaptırımlar uygulayın Netanyahu bu defa AB'ye çağrı yaptı: İran'a yeni yaptırımlar uygulayın
Yıldız golcü Hugo Rodallega Denizli'ye geldi Yıldız golcü Hugo Rodallega Denizli'ye geldi
Afrin'de, terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu ele geçti Afrin'de, terör örgütü PKK'nın mühimmat deposu ele geçti
Bursa'da saman yüklü tır küle döndü Bursa'da saman yüklü tır küle döndü
Katil Esed rejimi can almaya devam ediyor: 6 sivil öldü Katil Esed rejimi can almaya devam ediyor: 6 sivil öldü
Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı kırsalında silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Şırnak Gabar Dağı kırsalında silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Temmuz 2019 Pazar 14:47:52 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:00:32

Katil Esed rejimi can almaya devam ediyor: 6 sivil öldü

Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı. Son üç günde rejimin ve destekçisi Rusya'nın sivil yerleşimlere yönelik hava ve kara saldırılarında 25 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik devam eden hava ve kara saldırılarında 6 sivil öldü, 12 sivil yaralandı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Han Şeyhun ilçesi, Maarşurin, Temaniya, Sukeyk, Babila ve Ebu Habbe köylerine, Hama'nın kuzey ve kuzeybatı kırsalında da Latamine ilçesi ile Kastun köyüne hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hama'nın kuzeybatı kırsalında Kastun köyüne düzenlenen saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son üç günde Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın sivil yerleşimlere yaptığı hava ve kara saldırılarında 25 sivil hayatını kaybetti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), dün sabah saatlerinde, rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarının son bulması ve sivillerin korunması çağrısı yapmıştı.

AA

Netanyahu'dan AB ülkelerine İran'a yeni yaptırımlar uygulaması çağrısı
Şehir magandaları önlerini kesti! Hamile kadının bulunduğu araca saldırdı
Bakan Çavuşoğlu memleketi Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı videoyla anlattı
Son dakika... MİT ve TSK'dan müthiş operasyon: PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi
Kırkpınar'da "ağa" değişmedi, İşte ağalık bedeli
Çanakkale Boğazı'nda görüntülendi... Devasa boyutta, zehirli ve çok tehlikeli!
İş yerini soyan hırsıza iş verip, evini açtı
'Tosuncuk'un yattaki keyif sefası gündeme oturdu! İşte dikkat çeken detaylar...
Soykırımda kaybettiği kardeşini eşyalarından tanıdı
Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor
Son dakika... Bakan Koca müjdeyi verdi: 29 bin 689 sağlık personeli alınacak
Antalya'da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü!
Meteoroloji uyardı! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Çaresiz anne yardım bekliyor
Vedat Muriç'le 4 yıllık anlaşma tamam
Komşu sandık başında... Anketlere göre Çipras'ın yerine o geliyor!
Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinde flaş gelişme
Siyanür içtim dedi alkollü çıktı
Yargıtay'dan emsal karar: O paralar haczedilemeyecek
5. transfer de tamam, eski Beşiktaşlı yıldız, G.Saray'a geliyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ