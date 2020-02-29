Katar'dan Suriye yardımı

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Katar'da başlatılan "Şam'ın Hakkı" kampanyası kapsamında temin edilen yardım malzemesi yüklü tırların İdlib'den güvenli bölge olan Azez, Bab ve Cerablus'taki savaş mağduru sivillere ulaştırılmak üzere dualarla Suriye'ye uğurlandığı belirtildi.

Tırlarda gıda, hijyen paketi, sünger yatak, battaniye, halı ve kömür gibi acil yardım malzemeleri olduğu kaydedilen açıklamada, Katar'dan gelen heyetin Elbeyli Konaklama Merkezi'nde kalan Suriyeli misafirleri ziyaret ederek, çeşitli yardım malzemeleri de dağıttığı vurgulandı.

Açıklamada, heyetin Kilis Koordinasyon Merkezi'ndeki aşevi ve fırında incelemelerde bulunduğu, Kilis Valiliğini ziyaret ettiği ve ardından, kentten ayrıldığı aktarıldı.

AA