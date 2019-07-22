Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doha yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan ve uluslararası ve bölgesel deniz yollarını tehlikeye atan gelişmeleri endişeyle takip ettiği vurgulandı.



Durumun derhal kontrol altına alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Katar'ın tüm taraflara soğukkanlı olma ve soruna barışçıl bir çözüm bulma çağrısı yaptığı kaydedildi.

TANKER KRİZİ

İran'ın cuma günü Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.

İran, İngiltere bandıralı tanker Steno İmpero'yu denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı tanker Mesdar'ın yoluna devam ettiğini açıklamıştı.