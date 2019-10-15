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15 Ekim 2019 Salı 16:36:41 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 16:38:35

Katar'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek: Türkiye'yi operasyondan dolayı suçlayamayız

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani "Ülke güvenliğini sağlayıp terörü yok etmek istediği için Türkiye'yi operasyonundan dolayı suçlayamayız." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Bölücü terör örgütlerinin DEAŞ'a karşı savaşması için silahlandırılması ve askeri eğitim verilmesi, Türkiye'nin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturdu. Ülke güvenliğini sağlayıp terörü yok etmek istediği için Türkiye'yi operasyonundan dolayı suçlayamayız." dedi.

Al Sani, Doha'da düzenlenen 2019 Küresel Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mücadele ettiği "bölücü terör örgütünün silahlandırılmaması" yönünde uyarılarda bulunduğunu ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını söyledi.

Bölücü terör örgütünün DEAŞ'a karşı savaşması için silahlandırılması ve askeri eğitim verilmesinin, Türkiye'nin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Al Sani, "Ülke güvenliğini sağlayıp terörü yok etmek istediği için Türkiye'yi operasyonundan dolayı suçlayamayız." dedi.

Al Sani, Türkiye'nin tehdit kendi topraklarına gelene kadar sabretmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Türkiye’nin, "sınır tehdidini ortadan kaldırmak ve güvenli bölge oluşturmak" için ABD ile bir yılı aşkın süredir görüştüğünü ancak netice alamadığını anımsatan Al Sani, Türkiye'ye tehdidin PKK'yla irtibatlı belli gruplardan geldiğine dikkati çekti.

Bu örgütün de terör listesinde yer aldığını anımsatan Al Sani, "Ankara'nın tek bir hedefi var, o da oradaki tehdidi bitirmek." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye topraklarında gözünün olmadığını, orada kalmak da istemediğini vurgulayan Al Sani, şöyle devam etti:

"Türkiye tarafından kurtarılan bölgeler şimdi daha iyi bir konumda. Türkiye'nin operasyon düzenlediği bölgelerde etnik temizlik veya ihlallerini duymadık. Kürtler, Türkiye'de normal bir şekilde yaşıyor. Bu konunun ırkla bir ilgisinin olmadığını gösteriyor."

(AA)

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