Katar'a resmi ziyarette bulunan Zarif, mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Doha’da temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Al Sani’nin bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ortak projeler ve ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Kurban Bayramı ve Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirmek için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yapmıştı.

İHA