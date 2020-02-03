Katar ve Pakistan'dan havada gövde gösterisi! 'Deprem 1'...

Katar ve Pakistan hava kuvvetleri, Katar'ın başkenti Doha'da 'Deprem 1' adı verilen ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.



Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Doha'da yapılan ortak tatbikattaki hedefin hava muharebe yeterliliğini artırmak, savaş manevralarını uygulamak ve iki taraf arasında deneyim paylaşımı sağlamak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kurmay Pilot Ali el-Ahbabi'nin, "İki taraf arasında askeri iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği askeri tatbikat, gelecekte Katar ve Pakistan Hava Kuvvetleri arasındaki yapılacak tatbikatların bir çekirdeğini oluşturacak" ifadesine yer verildi.