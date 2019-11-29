  • Bist 100
    107126
  • Dolar
    5,7605
  • Euro
    6,3490
  • Altın
    270,2640
İstanbul
6 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Unutkanlığı pahalıya patladı Unutkanlığı pahalıya patladı
29. yaş kutlaması 29. yaş kutlaması
Avrupa'yı fethetti Avrupa'yı fethetti
Tek gerçek aile Tek gerçek aile
Bunaltan trafik Bunaltan trafik
Öyle bir geçer zaman ki Öyle bir geçer zaman ki
Oyuncak sürprizi Oyuncak sürprizi
22 yıl sonra 'Yolcu' 22 yıl sonra 'Yolcu'
Türkiye turnesine çıkıyor Türkiye turnesine çıkıyor
Takdir toplayan hareket Takdir toplayan hareket
Evlilik teklifi bu kez kadından Evlilik teklifi bu kez kadından
Kuruluş Osman zirvenin hakimi Kuruluş Osman zirvenin hakimi
İzmir'deki provokasyona sert tepki: Bunun hesabını soracağız İzmir'deki provokasyona sert tepki: Bunun hesabını soracağız
Kış çayıyla gribi unutun Kış çayıyla gribi unutun
İsrail'den yeni işgal planı İsrail'den yeni işgal planı
Holldanda'da boş ders krizi Holldanda'da boş ders krizi
Baronluktan pizzacılığa  Baronluktan pizzacılığa 
Uzun ömrün sırrı aç kalmak Uzun ömrün sırrı aç kalmak
Katar 'Eritre'de istikrarı bozma planına dahil olduğu' suçlamasını reddetti Katar 'Eritre'de istikrarı bozma planına dahil olduğu' suçlamasını reddetti
Vahşet TIR'ı kurbanlarına veda Vahşet TIR'ı kurbanlarına veda
İlk siyahi Superman İlk siyahi Superman
Irak Zikar'da göstericilerin öldürülmesi üzerine vali istifa etti Irak Zikar'da göstericilerin öldürülmesi üzerine vali istifa etti
Roketzedeler Roketzedeler
Silmekten vazgeçti Silmekten vazgeçti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Kasım 2019 Cuma 00:46:24 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 00:47:21

Katar 'Eritre'de istikrarı bozma planına dahil olduğu' suçlamasını reddetti

Katar Dışişleri Bakanlığı, "Doha'nın Eritre'deki herhangi bir yapı ya da grupla bir ilgisi yoktur. Eritre hükümeti bunu iyi biliyor." dedi.

Katar, "Eritre'de istikrarı bozmak için bir plana dahil olduğu" yönündeki suçlamayı reddetti.

Eritre Enformasyon Bakanlığı bugün, Katar'ın "Eritre'nin istikrarını bozmak için yapılan planların içinde olduğu ve Eritre karşıtı çalışan aşırı dinci ve siyasal İslamcı grupları beslediği" suçlamasında bulunmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Doha'nın Eritre'deki herhangi bir yapı ya da grupla bir ilgisi yoktur. Eritre hükümeti bunu iyi biliyor." ifadeleri kullanıldı.

"Bu gerçeklikten uzak ifadeler, asıl niyet ve bu açıklamanın arkasındaki taraflar hakkında şüphe doğurmaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, Katar'ın Eritre halkına saygı ve sevgi gösteren bir devlet olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Eritre Enformasyon Bakanlığı'na Katar'ı suçlayarak gerçeklikten uzaklaşmak yerine sorunların kökünü araştırma çağrısı yapıldı.

Eritre'nin Katar Büyükelçisinin Cibuti ile Eritre'nin yaşadığı sınır anlaşmazlığında arabulucu olması için 2017'de Katar'a davette bulunduğu belirtilen açıklamada, "Eğer Eritre hükümeti, bu saçma iddialar doğrultusunda Katar'dan şüphe duysaydı böyle bir talepte bulunmazdı." ifadelerine yer verildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ