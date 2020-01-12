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12 Ocak 2020 Pazar 17:33:55 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 17:34:31

Katar Emiri Al Sani sürpriz ziyaretle Tahran'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Al Sani'yi tarihi Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.

Al Sani, 2013'te Katar Emiri olmasının ardından İran'ı ilk kez ziyaret ediyor. 

(AA)

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