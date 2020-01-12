12 Ocak 2020 Pazar 16:05:03 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 16:11:49
Katar Emiri Al Sani ilk kez İran'da
Katar Emiri Al Sani Tahran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ruhani tarafından törenle karşılanan Al Sani, İran'a Katar Emiri sıfatıyla ilk kez gidiyor.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
Ruhani, Al Sani'yi tarihi Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.
Al Sani, 2013'te Katar Emiri olmasının ardından İran'ı ilk kez ziyaret ediyor.
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