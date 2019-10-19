19 Ekim 2019 Cumartesi 10:42:48 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:43:33
Katar Dünya Kupası için stadlara dev klima takıyor
2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Katar'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yazın sıcaklığın 46 dereceye kadar ulaştığı Katar açık havada klima’ uygulamasına geçildi.
Mağaza önleri ve kaldırımlarda da kullanılan açık hava klimalarının çok daha gelişmiş sistemleri 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın stadyumlarında kullanılacak.
KAYGILARI ARTIRIYOR
Ancak bu büyük ve yaygın klima kullanımı elektrik enerjisi için büyük miktarda fosil yakıt kullanımı anlamına geldiği için küresel ısınma konusundaki kaygıları arttırıyor.
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