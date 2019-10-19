Katar Dünya Kupası için stadlara dev klima takıyor

Mağaza önleri ve kaldırımlarda da kullanılan açık hava klimalarının çok daha gelişmiş sistemleri 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın stadyumlarında kullanılacak.

KAYGILARI ARTIRIYOR

Ancak bu büyük ve yaygın klima kullanımı elektrik enerjisi için büyük miktarda fosil yakıt kullanımı anlamına geldiği için küresel ısınma konusundaki kaygıları arttırıyor.