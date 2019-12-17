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17 Aralık 2019 Salı 07:56:27 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 08:03:51

Katar Dışişleri Bakanı el Sani: Türkiye'ye asla sırt çevirmeyeceğiz

Katar Dışişleri Bakanı el Sani, Türkiye ile ilişkilerin Katar’ın iki buçuk yıllık krize göğüs germesinde yardımcı olduğunu ve ilişkilerde değişiklik istemediklerini belirterek 'Kriz sürecinde bize açık olan ve yardım eden her ülkeye müteşekkir kalmaya devam edeceğiz. Onlara asla sırtımızı dönmeyeceğiz' diye konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreci konusunda iyimser olduğunu, ancak Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyecek ön koşullara sıcak bakmadıklarını vurguladı.
 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Haziran 2017’de radikal İslamcılar ve Müslüman Kardeşler’e destek verdiği ve İran ile yakınlaştığı gerekçesiyle Katar’la diplomatik ilişkileri askıya almış ve Katar’a ulaşımı durdurmuştu. Katar iddiaları reddetmişti.
 
Katar Dışişleri Bakanı el Sani CNN International’da yayınlanan röportajda, Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda "Bazı ilerlemeler var. İletişimsizlik döngüsünü kırdık ve iletişime başladık" dedi.
 
Suudi Arabistan öncülüğündeki grup, anlaşmazlıkların çözülebilmesi için 13 maddelik bir talepler listesi duyurmuştu. Talepler arasında Katar’a bağlı El Cezire televizyonunun kapatılması, İran ile ilişki seviyesinin düşürülmesi ve Türkiye’nin Katar’daki askeri üssünün kapatılması da yer alıyordu.
 
"Türkiye ile ilişkilerde değişiklik istemiyoruz"
 
CNN’e konuşan El Sani, Türkiye ile ilişkilerin Katar’ın iki buçuk yıllık krize göğüs germesinde yardımcı olduğunu ve ilişkilerde değişiklik istemediklerini belirterek "Kriz sürecinde bize açık olan ve yardım eden her ülkeye müteşekkir kalmaya devam edeceğiz. Onlara asla sırtımızı dönmeyeceğiz" diye konuştu.
 
El Sani, Katar'ın Müslüman Kardeşler ile doğrudan bağlantıları olduğu yönündeki suçlamaları da reddetti. Müslüman Kardeşler, aralarında Suudi Arabistan’ın da bulunduğu bazı Arap ülkelerinde terör örgütü olarak kabul ediliyor.
 
Kasım ayı sonunda Katar’ın ev sahipliğinde başlayan Körfez Ulusları Kupası futbol diplomasisine sahne olmuş, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn’den futbol takımlarının daha önceki boykot tartışmalarına rağmen Katar’a gitmesi buzların erimeye başladığı şeklinde değerlendirmelere yol açmıştı.

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