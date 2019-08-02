Katar ABD'den 1 milyar dolarlık radar alıyor

ABD'li Raytheon firması, Katar Erken Uyarı Radarı (QEWR) Projesi kapsamında 36.2 milyon dolarlık sözleşme değişikliği bedeli kazandı. Bu değişiklik, Katar Erken Uyarı Radarı'nın sürdürebilirliğini destekleyecek yedek parçaları kapsamaktadır. Projedeki 36.2 milyon dolar değerindeki değişiklik ile birlikte, QEWR Projesi kapsamında Katar'a yapılan Yabancı Askeri Satışın (FMS) toplam bedeli 1.094 milyar dolar oldu. Teslimatların, Ağustos 2023'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Erken Uyarı Radarları (EWRs), daha çok balistik füzelerin fırlatılış anından itibaren takip altına alınması için geliştirilmiştir. ABD'ye ait bir adet AN/TPY-2 Erken Uyarı Radarı (EWR), Kürecik Hava Üssünde halihazırda bulunmaktadır.

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