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01 Ekim 2019 Salı 22:39:30 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 22:41:04

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı gösteriler

İspanya'nın doğusunda bulunan Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumunun 2. yıl dönümü dolayısıyla Barselona ile Katalan kentlerinde gösteriler düzenlendi.

İspanya'nın doğusunda yer alan Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumunun 2. yıl dönümü dolayısıyla Barselona ile Katalan kentlerinde gösteriler yapıldı.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ve Omnium Cultural'ın çağrısıyla düzenlenen Barselona'daki gösteriye, ayrılıkçı Katalan siyasi partiler de destek verdi.

Barselona kent merkezindeki Katalonya Meydanı'nda başlayan ve Avrupa Birliği Komisyonunun temsilcilik binasında sona eren yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

"Referandumu yaptık ve kazandık" yazılı pankartın arkasında yürüyen ve Bağımsız Katalonya bayrağı taşıyan Katalanlar, yargılanan 12 Katalan siyasetçinin ve sivil toplum kuruluşu liderlerinin serbest bırakılmasını istedi.

"Bugün bağımsızlık günü", "Siyasi tutuklulara özgürlük" ve "Bağımsızlık" sloganları atan Katalanların, gösteriyi takip eden İspanyol gazetecilere tepki göstermesi dikkati çekti.

Yasa dışı bağımsızlık referandumun 2. yıl dönümü nedeniyle Tarragona, Girona, Lleida, Sabadell, Vic gibi diğer Katalan kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

KATALONYA SORUNUNUN SÜRECİ

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya'da bağımsızlık referandumu yapılmış, 27 Ekim'de de Katalonya parlamentosu tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu kabul etmişti.

Yasa dışı olan referandumu organize etmekten 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri 12 Şubat-12 Haziran tarihlerinde Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılanmıştı. Mahkemenin bu ay içinde kararını açıklaması bekleniyor.

Sanıklardan 9'u tutuklu yargılanırken, haklarında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

Diğer yandan Katalonya parlamentosunda 27 Ekim 2017'de ilan edilen tek taraflı bağımsızlık kararının okunması sırasında Divan Kurulu üyesi olan 5 eski milletvekili ve aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinden eski milletvekili Mireia Boya "devletin kurumlarına karşı itaatsizlik" suçundan 19-22 kasım tarihlerinde Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinde yargılanacak.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ise 28 Nisan'daki genel seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulunun talimatına rağmen Katalonya'daki resmi kurumların binalarına asılan ve yargılanan Katalanlara destek veren pankart ve sembolleri kaldırmayı reddettiği için 18 Kasım'da mahkemeye çıkacak.

AA

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