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06 Kasım 2019 Çarşamba 16:56:21 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 16:56:52

Katalonya, İspanya genel seçimlerinin güvenliğini tehdit ediyor

Katalonya'daki ayrılıkçı radikal gruplar, 10 Kasım'daki İspanya genel seçimlerini boykot ve engelleme çağrıları yapıyor.

İspanya'da 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerin güvenliği, ülkenin doğusundaki Katalonya'daki ayrılıkçı radikal gruplar tarafından tehdit ediliyor.

Katalonya'da ayrılıkçı radikal gruplar, Katalanlara 10 Kasım'daki erken genel seçimleri boykot etmeleri çağrısında bulunurken, polis kaynakları bazı grupların seçim merkezleri önünde eylem yapabileceği uyarısında bulundu.

Cumhuriyeti Savunma Komitesi (CDR) ve Tsunami Democratic adlı radikal gruplar, 10 Kasım dışında, seçim kampanyası yasağının olduğu 9 Kasım'da da Barselona'daki Katalonya Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.

Merkez Seçim Kurulunun yasağına uymayacaklarını açıklayan grupların olası şiddet eylemlerine karşı İspanya'daki güvenlik güçleri alarma geçti.

Katalonya'da başta Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona gibi büyük kentlerde seçim gününde 12 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 2 bin 500 ulusal polis, 2 bin jandarma ve 8 bin kadar Katalonya yerel polisinin (Mossos d'Esquadra) oy kullanma merkezlerinde ve havaalanı, tren istasyonu gibi önemli yerlerde görev yapacağını belirtti.

İspanyol basını, bağımsızlık yanlısı yaklaşık 15 bin aktivistin yaklaşık 300 oy kullanma merkezini işgal ederek, oy kullanılmasını engellemeye çalışacağını iddia etti.

Muhalefetteki sağ görüşlü partiler ise, Katalonya'da seçimlerin güvenliğinin garanti edilmemesi durumunda bunun sorumlusunun sosyalist hükümet olacağını ileri sürdü.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumdan dolayı tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçiye Yüksek Mahkeme tarafından 9 ila 13 yıl hapis cezaları verilmişti.

Yüksek Mahkeme'nin 14 Ekim'de açıkladığı karardan bu yana Katalonya'da Barselona merkezli kitlesel eylemler yapılıyor.

Gösterilerin özellikle ilk haftasında çıkan şiddet olaylarında 650'den fazla kişi yaralanmış, 200'ün üzerinde kişi gözaltına alınmıştı.

(AA)

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