  • Bist 100
    122540
  • Dolar
    5,9383
  • Euro
    6,5691
  • Altın
    296,9480
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İmamoğlu resmen itiraf etti! CHP, Adalar'ı çöplük haline getirmiş İmamoğlu resmen itiraf etti! CHP, Adalar'ı çöplük haline getirmiş
Kayıp Kader Buse’nin anne ve babasının '24 Ocak’ paylaşımı yürek burktu Kayıp Kader Buse’nin anne ve babasının '24 Ocak’ paylaşımı yürek burktu
Çin'de Hubey eyaleti dışında koronavirüsten ilk ölüm Çin'de Hubey eyaleti dışında koronavirüsten ilk ölüm
Amazon'un kurucusunun telefonuna kendini yok eden yazılım yüklenmiş olabileceği iddiası Amazon'un kurucusunun telefonuna kendini yok eden yazılım yüklenmiş olabileceği iddiası
Yunus Akgün'e Belçika'dan talip Yunus Akgün'e Belçika'dan talip
Alman yıldızın talipleri artıyor Alman yıldızın talipleri artıyor
Fikret Orman: Neden geldiniz o zaman! Fikret Orman: Neden geldiniz o zaman!
Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi
Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması
Pence, Netanyahu ve Gantz'ın 'Yüzyılın Anlaşması'nı görüşmek üzere Washington'a gideceğini doğruladı Pence, Netanyahu ve Gantz'ın 'Yüzyılın Anlaşması'nı görüşmek üzere Washington'a gideceğini doğruladı
Kupada kura çekimi yarın Kupada kura çekimi yarın
Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Korkunç cinayette sır perdesi aralandı
Katalonya Başkanı Torra, İspanya Yüksek Mahkemesinin kararını tanımadı Katalonya Başkanı Torra, İspanya Yüksek Mahkemesinin kararını tanımadı
ABD 'doğum turizmi' için vize vermeyecek ABD 'doğum turizmi' için vize vermeyecek
Barış Pınarı bölgesinde eğitim desteği Barış Pınarı bölgesinde eğitim desteği
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken
ABD Özel Temsilcisi Jeffrey: Irak'tan çekilme noktasında tek muhatabımız Irak hükümetidir ABD Özel Temsilcisi Jeffrey: Irak'tan çekilme noktasında tek muhatabımız Irak hükümetidir
ABD, İran'a yaptırım kararı! Tek tek açıklandı ABD, İran'a yaptırım kararı! Tek tek açıklandı
Fenerbahçe'den açıklama: Haklı taleplerimiz karşılanmamıştır Fenerbahçe'den açıklama: Haklı taleplerimiz karşılanmamıştır
Karla mücadele çalışmasında feci kaza! Muhtar hayatını kaybetti Karla mücadele çalışmasında feci kaza! Muhtar hayatını kaybetti
Rusya Devlet Başkanı Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız Rusya Devlet Başkanı Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız
Libya'daki Hafter milisleri başkent çevresinde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor Libya'daki Hafter milisleri başkent çevresinde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor
Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı
Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ocak 2020 Perşembe 22:39:11 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 22:40:07

Katalonya Başkanı Torra, İspanya Yüksek Mahkemesinin kararını tanımadı

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra hakkında verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesini onaylasa da Torra, görevinin devam ettiğini söyledi.

Yüksek Mahkeme hakimlerinin oy birliğiyle alınan kararda, Quim Torra'nın Katalonya Özerk Parlamentosundaki milletvekilliğinin hemen düşürülmesine hükmedildi.

Torra'nın, yaptığı itirazın sonuçlanmasına kadar ihtiyati tedbir uygulanarak cezanın yürürlüğe girmesinin durdurulması talebi de reddedildi.

Karar sonrası açıklama yapan Torra, "Milletvekili ve Katalonya Başkanıyım. Çünkü Katalonya vatandaşları böyle karar verdi ve Katalonya parlamentosu da ilk başta güven oylamasıyla daha sonra da 4 Ocak'taki teyidiyle bana bu görevi verdi." şeklinde konuştu.

Torra'ya desteğini sürdüren Katalonya Özerk Parlamentosu Başkanı Roger Torrent de İspanyol yargısının kararını inkar ederek, "Değişen bir şey yok, geri adım atmayacağız." dedi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Yüksek Mahkemenin kararının Torra'nın artık Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olmadığı anlamına gelmediğini, bununla ilgili kararın Katalonya Özerk Parlamentosunun elinde olduğunu söyledi.

Katalonya yerel parlamentosunun yönetmeliğinde, başkan seçilebilmek için milletvekili olma şartı bulunurken, normal şartlarda Torra'nın milletvekilliği ile otomatik olarak başkanlığının da düşmesi gerekiyor.

TORRA HAKKINDAKİ YASAL SÜREÇ

Torra, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçim öncesinde, Merkez Seçim Kurulu'nun talimatına rağmen Barselona'daki Katalonya hükümet binasında asılı sarı kurdeleyi ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartı kaldırmaması nedeniyle ceza almıştı.

Torra, tutuklu ve kaçak Katalan siyasetçilere destek vermek için ayrılıkçı Katalan siyasi partiler tarafından sembolleştirilen sarı kurdele ve söz konusu pankartı "ifade özgürlüğü" olarak savunmuştu.

Yüksek Mahkemenin kararının ardından Torra'nın Katalonya Özerk Hükümet Başkanlığı da tartışmaya açılırken, bunun İspanya'daki sol koalisyon hükümeti ile Katalonya arasındaki ilişkileri de etkilemesi bekleniyor.

Ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin dışarıdan desteğiyle kurulan sol koalisyon hükümeti, Katalonya sorununun çözümü için İspanyol ve Katalonya hükümetlerinin eşit şartlarda müzakere edeceği bir diyalog masası kurulmasını kabul etmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu kapsamda şubatın ikinci haftasında Barselona'da Torra ile görüşeceği açıklanmıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ