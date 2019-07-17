  • Bist 100
    99810.5
  • Dolar
    5,6955
  • Euro
    6,3919
  • Altın
    258,3660
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Göztepe'de Muritala bilmecesi Göztepe'de Muritala bilmecesi
Ankara'da kaçak içki operasyonu Ankara'da kaçak içki operasyonu
Trabzon kırsalında terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu Trabzon kırsalında terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu
Güvenlik Uzmanı Alabarda: "Türkiye'nin tepkisi çok sert olacak" Güvenlik Uzmanı Alabarda: "Türkiye'nin tepkisi çok sert olacak"
THY'nin 'Rüya uçağı' ilk yurt dışı uçuşunu Bali'ye yaptı THY'nin 'Rüya uçağı' ilk yurt dışı uçuşunu Bali'ye yaptı
Adalet Bakanı Gül: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak Adalet Bakanı Gül: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Kayserispor Başkanı Bedir'den "Deniz Türüç" açıklaması: F.Bahçe ve G.Saray Başkanlarıyla görüştük Kayserispor Başkanı Bedir'den "Deniz Türüç" açıklaması: F.Bahçe ve G.Saray Başkanlarıyla görüştük
Ticaret Bakanı Pekcan: Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz Ticaret Bakanı Pekcan: Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz
Ebelik taban puanları 2019 belli oldu mu? Ebelik başarı sıralaması açıklandı mı? Ebelik taban puanları 2019 belli oldu mu? Ebelik başarı sıralaması açıklandı mı?
Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali’yi Türkiye'ye davet etti Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali’yi Türkiye'ye davet etti
Bakanlıktan 'müze giriş ücretleri'ne ilişkin açıklama Bakanlıktan 'müze giriş ücretleri'ne ilişkin açıklama
Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet
İtalyan yazar Andrea Camilleri hayatını kaybetti İtalyan yazar Andrea Camilleri hayatını kaybetti
Katalanlardan, İspanya'da hükümet kurulması için 'referandum' şartı Katalanlardan, İspanya'da hükümet kurulması için 'referandum' şartı
Erbil son dakika öldürülen Türk diplomat kim? Erbil nerede? Erbil son dakika öldürülen Türk diplomat kim? Erbil nerede?
İstanbul polisinden 'bilişim' operasyonu İstanbul polisinden 'bilişim' operasyonu
Rabia Naz için Meclis'te Araştırma Komisyonu kuruluyor Rabia Naz için Meclis'te Araştırma Komisyonu kuruluyor
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama
Joe Biden'dan Trump'a: Yaşımla alay ederse onu şınav çekme yarışına davet edeceğim Joe Biden'dan Trump'a: Yaşımla alay ederse onu şınav çekme yarışına davet edeceğim
Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen hakkında cezalar belli oldu Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen hakkında cezalar belli oldu
Musk: Neuralink bir 'beyin-makine arayüzü' üzerinde çalışıyor Musk: Neuralink bir 'beyin-makine arayüzü' üzerinde çalışıyor
Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitirdi Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitirdi
Okul kantinlerinde yeni dönem: 16 Eylül'den itibaren 'Okul Gıdası' logosu olmayan ürünler satılamayacak Okul kantinlerinde yeni dönem: 16 Eylül'den itibaren 'Okul Gıdası' logosu olmayan ürünler satılamayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:35:43 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36:55

Katalanlardan, İspanya'da hükümet kurulması için 'referandum' şartı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin Hükümet Başkanı Quim Torra, İspanya'da yeni hükümetin kurulmasına destek vermeleri için 'bağımsızlık referandumunu' şart koydu.

Torra, gelecek hafta başında Meclis'te başlayacak güvenoyu görüşmeleri öncesinde İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'e, Katalan gazetesi La Vanguardia aracılığıyla açık mektup gönderdi.

La Vanguardia'da yayımlanan "Sizi uzağa bakmaya davet ediyorum. Pedro Sanchez'e açık mektup" başlıklı yazısında Torra, hükümet kurmak için Meclis'te yeterli çoğunluğu garanti etmeden güvenoyuna gidecek Sanchez'e destek vermeleri için bazı şartlar öne sürdü.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmak için talep ettiği bağımsızlık referandumuna işaret eden Torra, Sanchez'den "Sözün Katalonya halkına verilmesini sağlayacak bir öneri getirmesini ve diyalog masasına geri dönmesini" istedi.

Torra, talepleriyle ilgili çözüme yönelik siyasi bir adım atılmaması halinde hükümetin güven oylamasında "hayır" oyu kullanacaklarını belirtti.

Bu arada Torra'nın mektubunda, Sanchez'e hitaben "Hem siz hem de ben bir yıldan fazla bir süredir kendi ülkelerimizin başkanları olduk." ifadesini kullanarak İspanya Başbakanı ile Katalonya Özerk Hükümet Başkanı'nı aynı siyasi düzeyde göstermesi dikkat çekti.

İSPANYA HÜÜKÜMETİNDEN TORRA'YA RET

Diğer yandan İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Torra'nın referandum talebini geçmişte olduğu gibi şimdi de reddettiklerini, böyle bir konunun müzakere edilemeyeceğini vurguladı.

Calvo, "Kendi geleceğine karar verme hakkı' diye bir şey hiçbir demokraside yok. Böyle bir şey (referandum) herhangi bir anlaşma, müzakere ve diyaloğun dışında kalır." değerlendirmesinde bulundu.

İSPANYA'DA YENİ ERKEN SEÇİM KUVVETLE MUHTEMEL GÖZÜKÜYOR

Ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimden birinci parti olarak çıkan PSOE'nin lideri Sanchez tarafından yürütülen hükümeti kurma görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Azınlık hükümetini "tek alternatif" olarak gösteren PSOE, koalisyon hükümetinde ısrar eden aşırı sol görüşlü Podemos partisiyle görüşmelerde ilerleme kaydedemedi.

Hükümetin kurulabilmesi için PSOE ve Podemos'un anlaşmasının yanı sıra çekimser oyuna ihtiyaç duyulan Meclis'teki ayrılıkçı siyasi partiler de güven oylamasına ilişkin şimdiye kadar net tavır sergilemekten kaçındı.

PSOE lideri Sanchez'in, Meclis'te 22 Temmuz'da yeni hükümet programını sunarken, 23 Temmuz'da da güven oylamasına geçilmesi öngörülüyor. İspanya'da 350 sandalyeli Meclis'te hükümetin güvenoyu alması için 176 oya ihtiyaç olurken, PSOE'nin 123, Podemos'un 42 milletvekili bulunuyor.

Meclis çoğunluğunu garanti etmeden güven oylamasına gidecek Sanchez'in gelecek hafta hükümet kurmak için güvenoyu alamaması halinde, ülkenin son 4 yılda 4. kez genel seçime gitmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

KATALONYA SORUNU

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde, Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmış, 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosu tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu kabul etmişti.

Yasa dışı bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası, 12 Haziran'da sona ermişti.

Sanıklardan 9'u tutuklu 3'ü serbest yargılanırken, haklarında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

Ayrıca Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında yurt dışına kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi hakkında İspanya'da ulusal sınırlarda arama ve tutuklama emri bulunuyor.

Tutuklu ve kaçak durumdaki Katalan siyasetçilerden üçü milletvekili, biri senatör, üçü Avrupa parlamenteri ve biri belediye meclis üyesi seçilmesine rağmen İspanyol yargısı bu kişilerin siyasi görevlerine başlamalarını engelledi.

(AA)

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama
"Türkiye'nin tepkisi çok sert olacak"
Son dakika... Erbil'de restorana silahlı saldırı!
Son Dakika Haberi... Erbil'deki saldırıya ilişkin flaş açıklama
Öğrenciler tercih yaparken hangi hususlara dikkat etmeli? Eğitim uzmanı uyardı
Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet
Son dakika... Hrant Dink davasında karar!
Havalimanı işgal davasında karar
Beşiktaş, 2 yıldır peşindeydi! Yıldız futbolcunun transferinde mutlu son
Son dakika... Bakanlık duyurdu: Pençe harekatında ele geçirildi
İşte Kıbrıs açıklarındaki Yavuz sondaj gemisinden ilk görüntüler
Boris'den tartışma yaratacak sözler!
NATO'nun gizli raporu ifşa oldu! İlginç Türkiye detayı...
Krala taht bıraktıran Rus güzellik kraliçesi ilk kez konuştu
Comolli harekete geçti F.Bahçe'ye dünyaca ünlü golcü
Almanlar yazdı: Orduyu hazırla! Rusya bu ülkelere saldırabilir
Türkiye'ye mecbur kalacaklar! Hesaba katmayı unuttular...
Öldü sanıldı, cenazesi bile yapıldı! 37 gün sonra ilk kez görüntülendi
İstanbul için korkutan deprem senaryosu: 7,5, 7,4 ve 7,2 büyüklüğünde ...
Ezeli rakipler arasında savaş kızışıyor! G.Saray'dan flaş hamle
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ