Kasırga göçü

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu 220 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. ABD’nin doğu kıyılarında yaşayan 2 milyon kişi için tahliye emri verildi. Amerikalıların otobüslerle güvenli bölgelere nakledilmesi için çalışma başlatıldı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Virginia eyaletine de ulaşabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan Bahamalar’da, Dorian kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.