03 Ocak 2020 Cuma 13:35:53 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 13:54:37
Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani atandı
ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen operasyon sonrası öldürülen Kasım Süleyma'nin yerine geçecek isim belli oldu. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadığı öğrenildi.
Sputnik'in haberine göre İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadığı öğrenildi.
İran devlet medyasının aktardığı habere göre Hamaney, Kaani'nin görev süresince Kudüs Gücü'nün programına Süleymani döneminde olduğu gibi devam edeceğini söyledi.
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