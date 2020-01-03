Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani atandı

Sputnik'in haberine göre İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadığı öğrenildi.

İran devlet medyasının aktardığı habere göre Hamaney, Kaani'nin görev süresince Kudüs Gücü'nün programına Süleymani döneminde olduğu gibi devam edeceğini söyledi.