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07 Ocak 2020 Salı 09:23:39 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 11:07:37

Kasım Süleymani'nin son anları! ABD casusları 36 saat takip etmiş!

ABD'nin askeri güçlerinin Kasım Süleymani'ye 3 Ocak'ta düzenlediği drone'lu suikastin ayrıntıları ortaya çıktı. Üst düzey gizlilikle seyahat eden Süleymani'nin ABD casusları tarafından adım adım 36 saat takip edildiği belirtildi. Süleymani'yi taşıyan uçağın gerekçe verilmeden iki saat rötar yaptığına da dikkat çekildi. Çok stratejik hedefin öldürülmesine ilişkin detaylar haberimizde.

ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'da cuma sabahı drone ile düzenlenen saldırı sonucu öldürülen İran'ın en güçlü ikinci ismi Kasım Süleymani'nin, suikastten önceki son saatlerinin detayları ortaya çıktı. Middle East Eye sitesinde yer alan detayalar şu şekilde oldu:

SUİKAST BÖYLE GERÇEKLEŞTİ

Suriye merkezli Cham Wings Havayolları'na ait uçaktan inen Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta tanıdık yüzler karşılamıştı. Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el- Mühendis ile buluşan Süleymani, ufak çaplı bir karşılamanın ardından kendilerini bekleyen iki araca geçti. Süleymani, Irak'a gittiğinde her zaman kullandığı yer olan, Mühendis'in Yeşil Bölge'deki evine doğru yola çıktı. Ancak bu sefer araçlarının üzerinde ABD'ye ait drone vardı. İki araç, üç füze ile vuruldu. Mühendis ve beraberlerindeki beş kişi ile öldürüldü.

HAVAALANI AJAN DOLU

Haberde, Süleymani'nin gideceği yerlerin her zaman gizli tutulduğu, önceden kimseye haber verilmediği, ziyaretlerin ani olduğu belirtildi.

ÜST DÜZEY TEDBİRLİYDİ

İran'ın yabancı ülkelerdeki operasyonlarından sorumlu olan Süleymani'nin akıllı telefon da kullanmadığı ayrıca sürekli düşük profil ile halkın içinde yolculuk ettiği kaydedildi. Middle East Eye sitesine konuşanlar "Şam ve Bağdat havaalanları ABD ajanları ile dolu. Onlar bilgi vermiş olabilir" dedi.

UÇAĞI İKİ SAAT RÖTAR YAPTI

Siteye konuşanlar ayrıca, Süleymani'nin Suriye'nin başkenti Şam'da kimseyle görüşmediği, direkt olarak karayoluyla Lübnan'a giderek Hizbullah lideri ile görüştüğünü, ardından da Şam'a dönerek uçakla Bağdat'a geçtiğini aktardı. Bu kişiler, "Süleymani'nin son 36 saati boyunca ABD tarafından adım adım izlendiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Süleymani'yi taşıyan tarifeli uçağın herhangi bir gerekçe olmadan iki saat rötar yaptığına da dikkat çekildi.

TRUMP: İRAN HİÇBİR ZAMAN NÜKLEER GÜCE SAHİP OLAMAYACAK

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, "İran, hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi dün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı iletti.

Sabah

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