09 Ocak 2020 Perşembe 12:54:09 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 13:05:15
Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'den açıklama: ABD'ye ders vermeye devam edeceğiz
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ölümünün ardından Hamaney tarafından halefi olarak ilan edilen Tuğgeneral İsmail Kaani, İran devlet televizyonuna konuştu. Kaani; "Tahran (ABD'ye) ders vermeye devam edecek" açıklamasına bulundu.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından Hamaney tarafından halefi olarak ilan edilen Tuğgeneral İsmail Kaani, İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.
İsmail Kaani "Tahran (ABD'ye) ders vermeye devam edecek" dedi.
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- Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'den açıklama: ABD'ye ders vermeye devam edeceğiz
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