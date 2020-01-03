03 Ocak 2020 Cuma 15:45:55 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 16:15:26
Kasım Süleymani suikastı sonrası Trump'tan açıklama: İran hiçbir savaşı kazanmadı, ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi
ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani suikastıyla ilgili bir açıklama yaparak, "İran hiçbir savaşı kazanmadı, ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" dedi.
Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından Twitter'dan paylaşım yaptı.
ABD Başkanı, "İran hiçbir zaman bir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi" ifadesini kullandı.
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