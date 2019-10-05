  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Artık söz bitti Artık söz bitti
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
'Bugünkü oyunun hakkı üç puandı' 'Bugünkü oyunun hakkı üç puandı'
Fatih Terim: Kimsenin böyle şeye hakkı yok Fatih Terim: Kimsenin böyle şeye hakkı yok
Arda Ayten 1 milyonluk soruya doğru cevap verdi (Arda Ayten kimdir?) Arda Ayten 1 milyonluk soruya doğru cevap verdi (Arda Ayten kimdir?)
Adana'da 'tek şişte et pişirme' rekoru kırıldı Adana'da 'tek şişte et pişirme' rekoru kırıldı
İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı
'Kaşıkçı cinayeti, Veliaht Prens'in emri olmadan işlenmiş olamaz' 'Kaşıkçı cinayeti, Veliaht Prens'in emri olmadan işlenmiş olamaz'
Gastronomi kenti Hatay'da yöresel yemekler yarıştı Gastronomi kenti Hatay'da yöresel yemekler yarıştı
Başkan Erdoğan'dan 'Yeniden yollara düşme vakti' paylaşımı Başkan Erdoğan'dan 'Yeniden yollara düşme vakti' paylaşımı
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorusu ve cevabı açıklandı Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorusu ve cevabı açıklandı
Deterjan Fabrikası gibi okul! Deterjan Fabrikası gibi okul!
İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı
Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni eylem planı iktidarlarımız dönemine damgasını vuracak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni eylem planı iktidarlarımız dönemine damgasını vuracak
Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralı Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralı
Hindistan ile Bangladeş arasında 'Arakan' mutabakatı Hindistan ile Bangladeş arasında 'Arakan' mutabakatı
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Filipinler'de DEAŞ 7 Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyesini öldürdü Filipinler'de DEAŞ 7 Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyesini öldürdü
İran'dan 'uzaya astronot göndereceğiz' açıklaması İran'dan 'uzaya astronot göndereceğiz' açıklaması
Fuarda indirimli mezar satışı yapıyor Fuarda indirimli mezar satışı yapıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ekim 2019 Cumartesi 22:13:13 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 22:23:12

'Kaşıkçı cinayeti, Veliaht Prens'in emri olmadan işlenmiş olamaz'

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bu cinayet, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın izni olmadan işlenmiş olamaz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "(Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu cinayet, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın izni olmadan işlenmiş olamaz." ifadesini kullandı.

Callamard, Washington Post gazetesi için "Muhammed bin Selman Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu üstlenemiyor ve emri altındaki kişileri de suçlayamıyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Suudi Arabistan yönetiminin, Kaşıkçı'nın "serseri bir operasyonda öldürüldüğü" iddialarına dair ortada bir kanıt olmadığını belirten Agnes Callamard, makalesinde, "Bu iddiaların aksine 6 ay süren soruşturmam sonunda, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Krallığı'nın sorumlu olduğu bir yargısız infaz sonucunda öldüğü sonucuna ulaştım." değerlendirmesinde bulundu.

Callamard, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın geçen hafta verdiği bir röportajda Cemal Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğu üstlendiğini ancak bir dahiliyeti olmadığını savunduğunu anımsatarak, "Aslında, uluslararası insan hakları kanununda belirtildiği üzere, devlet sorumluluğu, hangi devlet görevlisinin infaz emri verdiği ya da infazcıların kendi başlarına mı hareket ettiğini sorgulamaz. Bir devlet, yetkililerin pozisyonlarını, devletin yolları ve varlıklarını kullanarak yaptığı her eylemden sorumludur." ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUK SAHİBİ BİR DEVLET ADAMI 12 AY BOYUNCA CİNAYETİ İNKAR ETMEZDİ"

Raportör Callamard, "Sorumluluk sahibi bir devlet adamı, bu sorumluluğu almak için 12 ay boyunca inkar ve dezenformasyon kullanmazdı. Sorumluluk sahibi bir devlet adamı, Kaşıkçı cinayetine yol açan hoşgörüsüzlük ve baskı politikasını görmezden gelmeyi sürdürmezdi." eleştirisinde bulundu.

Bu cinayette veliaht prensin alması gereken bir çok sorumluluk olduğuna işaret eden Callamard, şu çağrıları yaptı:

"Suudi Arabistan halkına, bu cinayette tam sorumluluk sahibi olunduğu bildirilmeli. Kaşıkçı'nın ailesinden ve nişanlısı Hatice Cengiz'den resmi yollarla özür dilenmeli. Bin Selman'ın söyledikleri lafın ötesine geçmeli. Şu anda Suudi Arabistan'da fikirlerini ve inançlarını barışçıl yollarla söyledikleri için tutuklananlar bir an önce serbest bırakılmalı. Kaşıkçı'nın infazına yol açan şartlar ve kurumlar, şeffaf bir şekilde bağımsız olarak incelenmeli. Suudi güvenlik ajanlarına duyurulan karar verme süreci, eğitim ve etik kurallar reformları başlatılmalı."

"CİNAYETİ İŞLEYENLERLE MUHAMMED BİN SELMAN ARASINDA YAKIN BİR İLİŞKİ VAR"

Agnes Callamard, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın açıklamalarının, Suudi Arabistan'daki emir-komuta zincirinin işleyişine dair de soru işaretleri doğurduğunu belirterek, "Benim soruşturmam, cinayeti işleyenlerle Muhammed bin Selman arasında onun kabul ettiğinden daha yakın bir ilişki olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı cinayetinin devlet planlaması, kaynakları ve varlıkları ile işlendiğine dair kanıtlar olduğuna işaret eden Callamard, "Bu cinayet, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın izni olmadan işlenmiş olamaz." şeklindeki görüşünü paylaştı

Bin Selman'ın, ülkedeki yargısız infaz ve işkence gibi sorunlara göz yummasının da cezai bir sorumluluk doğurduğuna vurgu yapan Callamard, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin sorumluluğu hem ihmal hem de görev vermek ile ilgili. Bu eylemler ile ilgili adalet kendi kendine sağlanamaz. Muhammed bin Selman'ın kendi kendine ısmarladığı adaletle mi adalet sağlanacak? Bu adalet değil. Bu sorumluluğu almıyor. Ancak, Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki emir-komuta zincirindeki üst düzey yetkililerin cezai sorumluluklarına yönelik düzgün bir soruşturma, Muhammed bin Selman'ın kişisel sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu belirleyecektir. Ve Muhammed bin Selman gelecekte bu tür eylemlerin önlenmesini sağlamalıdır."

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ