Kartallar bütçeyi yedi

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Ancak sürüdeki Min isimli bir kartal, her zamanki göç rotasından çıkıp, İran’a kadar gitti. Sinyal dışındaki her bölgeden gelen mesaj uluslararası dolaşım ücreti üzerinden hesaplanınca, araştırmacıların bütçesi tükendi. Yetkililer, kartalın uçuş rotasının pahalıya patladığını belirterek projeyi sürdürebilmek için “Kartallara kontör yükle” isimli bir yardım kampanyası başlattı. Yırtıcı Kuşlar Araştırma ve Koruma Ağı Başkanı Igor Karyakin, “Kartallar bizi gerçekten beş kuruşsuz bıraktı” dedi.