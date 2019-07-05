Karısı kaçmıştı! Dubai Şeyhine kötü haber

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddia edilmişti.

Dubai'nin milyarder yöneticisi Al Maktum'un, bir başka eşinden olan 33 yaşındaki kızı Prenses Latifa da geçtiğimiz yıl ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Dubai Şeyhi Al Maktum'un, 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyurdu.

İlk duruşması 22 Mayıs tarihinde Başkent Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görülen davanın bir sonraki duruşmasının 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

The Guardian'da yer alan haber göre ise Al Maktum'un, geçtiğimiz yıl BAE'den kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latifa'ya nasıl davrandığına dair ifade vermeye zorlanabileceği de belirtildi. The Guardian'a konu hakkında bilgi veren kaynaklar, Al Maktum'un, Prenses Latifa'ya davranış biçiminin davanın seyrini belirleyeceğini söyledi. Al Maktum'un aynı zamanda Prenses Haya'dan olan 7 ve 11 yaşındaki çocuklarına nasıl davrandığı da dava kapsamında soruşturulacak.

Prenses Haya'nın avukatı David Haigh, Latifa'nın davasının çocukların BAE'ye gönderilmemesi gerektiğine kanıt teşkil ettiğini ve yaşanan olayın Latifa için ümitleri tekrar yeşerttiğini söylüyor.

Al Maktum'un 33 yaşındaki kızı Prenses Latifa Şubat 2018'de BAE'den botla kaçmaya çalışmıştı. Kaçmaya çalışan Prenses Latifa'nın Hindistan açıklarında silahlı kuvvetler tarafından yakalandığı bildirilmiş ve geçtiğimiz aralık ayında ailesi ile olduğunu gösteren bir video yayınlanmıştı.

Latifa yayınladığı bir videoda sarayda hapis hayatı yaşadığından bahsetmişti.Dünya çapında pek çok insan hakları savunucusu, Latifa'nın kendi iradesine aykırı olarak ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu iddia etmişti.

Al Maktum'un eşi Prenses Haya, Dubai Şeyhinin son yıllarda ülkeden kaçma girişiminde bulunan üçüncü yakın akrabası olduğu biliniyor. Prenses Haya'nın İngiltere'de Kensington Palace Gardens bölgesinde Emirlik ailesine ait 85 milyon sterlin değerindeki bir evde kaldığı öne sürülüyor.

Aileye yakın kaynaklar, İngiliz Kraliyet Ailesi ile yakın ilişkilere sahip olduğu bilinen Prenses Haya'nın İngiltere'de sığınma talebinde bulunacağını söylüyor. Haya'nın da böyle bir talep karşısında İngiliz Yüksek Mahkemesi'nde hakkını aramaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Ürdün Kralı Abdullah'ın da yarı kız kardeşi olan Haya'nın, bu ülke ile BAE arasında da sorun çıkarması ihtimali bulunuyor. Al Maktum'un geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı kendisine ait bir şiirde, bir kadının "ihanetine uğradığı" anlamına gelen mısralar yer alması da Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı.



Al Maktum'un 3 karısından 23 çocuğu bulunuyor.