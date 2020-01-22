Kardan adamın ölçüleri belirlendi

İngiliz matematik profesörü Dr. James Hind önderliğinde hazırlanan formüle göre, kardan adamın dengeli durması içim öncelikle boyunun 1.62 metre olması gerekiyor.

3 top şeklinde kar kütlesi kullanılması şart. Bunların çapı da alttan yukarı doğru '80-50-30 cm' olarak belirlendi. Burunda kullanılacak havuçların 4 cm, gözler için gerekli malzemenin de orantılı bir güzellik için 5 cm'den büyük olması gerektiği belirtildi.