22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 19:21:12
Kardan adamın ölçüleri belirlendi
'Mükemmel kardan adam' yapmanın matematiksel formülü bulundu.
İngiliz matematik profesörü Dr. James Hind önderliğinde hazırlanan formüle göre, kardan adamın dengeli durması içim öncelikle boyunun 1.62 metre olması gerekiyor.
3 top şeklinde kar kütlesi kullanılması şart. Bunların çapı da alttan yukarı doğru '80-50-30 cm' olarak belirlendi. Burunda kullanılacak havuçların 4 cm, gözler için gerekli malzemenin de orantılı bir güzellik için 5 cm'den büyük olması gerektiği belirtildi.
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