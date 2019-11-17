Karanlık oyun

İRAN'DA ZAM ÖFKESİ

İran’da önceki gün benzine yüzde 50 zam yapılmasının ardından sokaklar karıştı. Başta Tahran olmak üzere onlarca kentte sokağa çıkan on binler, zammı protesto etti. Güvenlik güçleri protestoculara sert müdahalede bulunurken, gösterilerde şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Behbahan kentinde yer alan İran Merkez Bankası binası göstericiler tarafından ateşe verildi. Protestolar üzerine bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, artışın, dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını savundu. Muhalefet ise, “Mollalar halkı daha da yoksullaştırıyor” diyerek sokakları yangın yerine çeviren gösterilere destek verdi.

Tahran’da bir grup gösterici dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in posterini yaktı.

Behbahan kentindeki İran Merkez Bankası binası, göstericiler tarafından ateşe verildi.

Polisin orantısız güç kullanmakla eleştirildiği eylemlerde, 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

SARI YELEKLİLER EKONOMİYİ SARSTI

Fransa’da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan Sarı Yelekliler eylemleri birinci yılını doldurdu. Eylemlerde bugüne kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'den fazla kişi yaralandı, 12 bin 107 kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163'den fazla kişiye hapis cezası verildi. Eylemlerin ülkeye verdiği zarar milyarlarca euro’yu buldu. Dün başta başkent Paris olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde yine çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri, yine eylemcileri dağıtmak için orantısız güç kullandı.

HONG KONG ALEV ALEV

Çin’e bağlı özerk yönetim Hong Kong’da binlerce kişi, haziran ayında, Çin’in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto etmek için sokaklara çıktı. Yerel hükümetin geri adım atmasına rağmen protestolar, bazı ülkelerin kışkırtmasıyla devam etti. Kentte milyarlarca dolarlık zarar neden olan protestocular geri adım atmazken, Çin askeri birlikleri, bir yıl aranın ardından sokağa indi.

Birçok kentte Morales yanlısı binlerce protestocu, güvenlik güçleriyle çatışıyor.

BOLİVYA'DA 'SİNSİ DARBE'

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da muhalefetin, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara dökülmesinin ardından, ülkede şiddet olayları başladı. Seçimleri kazanan Devlet Başkanı Evo Morales, muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa edip Meksika’ya sığınınca çatışmaların şiddeti arttı. ABD destekli geçici hükümete karşı olanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 14 protestocu hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi yaralandı. Yaşananlar için “tarihin en kötü ve sinsi darbesi” diyen Morales, kanlı oyunu bozmak için “Demokrasinin iyiliği için eğer seçimlerde yer almamı istemiyorlarsa, katılmamak benim için problem olmaz” açıklamasını yaptı.

Güvenlik güçlerinin, protestoculara gerçek mermilerle müdahaleettiği Irak’ta can kaybı 300’ü aştı.

IRAK KAN GÖLÜ

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim’de sokaklara döküldü. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu, başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerindeki gösterilerde ölenlerin sayısı 300’ü aştı, binlerce kişi yaralandı. Irak hükümeti eylemcilerin taleplerini karşılayacak bir paket hazırlamasına rağmen, gösteriler hız kesmedi. Kirli bir el çeşitli provokasyonlarla ülkeyi karıştırmaya sürdürdü. Gösterilerde ön safta yer alan aktivist Adnan Rüstem’in dün kimliği belirsiz kişilerce infaz edilmesi bunun son parçası oldu.

Şili’deki gösterilerde 23 kişi hayatını kaybetti.

BAŞKENTİ YAPMALADILAR

Bir başka Güney Amerika ülkesi olan Şili'de ise gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamıştı. Hükümet karşıtı gösterilere dönüşen olaylarda birçok kentte yağma olayları yaşandı. Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybederken, bin 218 kişi yaralandı ve 9 bin 203 kişi gözaltına alındı.