Kaos büyüyor

Irak’ta, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle geçtiğimiz salı günü başlayan gösteriler, her geçen gün daha da genişliyor. Göstericilerin Bağdat’taki hükümet binalarının bulunduğu, korunaklı Yeşil Bölge’ye yaklaşması üzerine, bölgeye tüm girişler kapatıldı.

YÜZLERCE YARALI VAR

Orduya ait zırhlı araçlar Yeşil Bölge girişinde konuşlandırıldı, göstericilerin baskın teşebbüslerine karşı teyakkuza geçildi. Bağdat Uluslararası Havalimanı'na girmeye çalışan eylemciler, göz yaşartıcı gaz kullanılarak engellendi. Göstericiler, Zikar vilayetinde bazı hükümet binalarını ateşe verdi. Başkent Bağdat, Vasıt ve Zikar vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Olayların üçüncü gününde ölü sayısı 19’a yükseldi. 97’si gösterici, 15’i polis olmak üzere 112 kişi yaralandı. Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle, kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak amacıyla tüm birimlerini alarma geçirdi.

BAŞBAKAN: GÖRÜŞMEYE HAZIRIM

İran yönetimi, Irak'taki gösteriler nedeniyle Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi’yle, Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını kapattı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protesto edenlerin temsilcileriyle, meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşmek istediğini duyurdu. Abdulmehdi'nin hayatın normale dönmesini istediği aktarılan açıklamada, göstericilerin irtibata geçebileceği üç telefon numarası paylaşıldı.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKINLARINDA PATLAMA

Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı 'Yeşil Bölge'de yer alan Türkiye Büyükelçiliği yakınında patlama meydana geldi. Iraklı yetkililer, patlamanın füze saldırılarından kaynaklandığını, ilk füzenin elçilik yakınlarına, ikincisinin ise yine civardaki Harsiya Köprüsü yakınlarına düştüğünü açıkladı.