Kanser eksperi

BİR DAMLA KANLA 13 TÜR TEŞHİSİ

Kanser hücreleri tarafından kan dolaşımına salgılanan mikroRNA moleküllerinin incelenmesiyle, yüzde 99 doğru sonuca varılıyor. Geliştirilen yeni yöntem; mide, yemek borusu, akciğer, karaciğer, safra kanalı, pankreas, bağırsak, yumurtalık, prostat, mesane ve meme kanseri dahil olmak üzere sarkoma ve glioma gibi türleri de tespit edebiliyor. Prototip aşamasındaki cihaz, birkaç yıla kadar hastanelerde kullanılabilecek.