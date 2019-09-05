Kanser bir numaralı ölüm nedeni! Kalp hastalıklarını geride bıraktı

Gelişmiş ülkelerde kanserden ölümler iki kat arttı.

35-70 YAŞ ARASINI KAPSIYOR: Kanada’daki McMaster Üniversitesi Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Enstitüsü, yaşları 35-70 arasında değişen 160 bini aşkın hastanın ölüm ve hastalık kayıtlarını inceledi. Araştırma sonuçları, kanserin kalp hastalıklarını geçerek ana ölüm nedeni olmaya başladığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yüksek gelir grubundaki ülkelerde kanserden ölümler kalp rahatsızlıklarından ölümlerin iki katına çıktı.

YOKSUL ÜLKELERDE TAM TERSİ: Bu fark, yüksek gelir grubundaki ülkelerde kalp-damar rahatsızlıklarının tedavisine yönelik ilerleme sağlanmasıyla açıklanıyor. Düşük gelirli ülkelerde ise kalp-damar hastalıklarından ölümler, kanserden ölümlerin üç katı çıktı. Türkiye’deki sonuçlar da yüksek gelirli ülkelerdekiyle benzerlik gösterdi. Kanserden ölenlerin sayısı, kalp hastalıklarından hayatını kaybedenlerin sayısını geçti.