Kanlı gelenek

Balıkçılar, pilot balinaları yakalayarak katletti.

YAVRULARI BİLE ÖLDÜRDÜLER: Kuzey Atlantik’te bulunan Faroe Adaları, her yıl olduğu gibi yine aynı görüntülere sahne oldu. Her yıl Danimarka kıyılarından göç eden pilot balinalar, balıkçılar tarafından kıyı şeridi boyunca yüzmeye zorlandı. Sonunda yorgun düşen hayvanlar yavaşlayınca, teknelerle yanaşan ada sakinleri, 4’ü yavru, 5’i hamile olan yaklaşık 100 balinayı acımasızca katletti.

ARALARINDA PAYLAŞIYORLAR: Geleneksel olarak düzenlenen Grindadrap isimli bu festival, 1500’lü yıllara dayanıyor. Balıkçılar balinaları öldürerek atalarını anıyor. Ticari amaç taşımayan festivalde öldürülen balina etlerinin satışı yapılmıyor, ada sakinleri arasında paylaşılıyor. Hayvanseverlerin tepkilerine rağmen her yıl düzenlenen etkinlik, balinaların nesline büyük zarar veriyor.