Kanarya Adaları'ndaki yangında 12 bin hektardan fazla alan kül oldu

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesi gününden bu yana devam eden orman yangınlarında 12 bin hektardan fazla alan kül olurken yaklaşık 10 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, cumartesi günü Büyük Kanarya Adası'nın Tejeda kasabası yakınlarında başlayan ve adanın dağlık bir bölgesinde iki cephede yayılarak ormanlık alanları da kaplayan yangın nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yetkililer, yangının, Büyük Kanarya'nın batı yamaçlarında 12 bin hektardan fazla alanı kül ettiğini belirtti.

Yangın söndürme çalışmaları için binden fazla itfaiyeci ve acil durum çalışanının görevlendirildiğini aktaran yetkililer, daha az rüzgar ve daha düşük hava sıcaklıklarının, yangınla mücadele çabalarını bir nebze olsun kolaylaştırdığına dikkati çekti.

Özerk yönetim hükümeti Başkanı Angel Victor Torres da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, alevlerin gücünün azaldığını ve adanın başlıca doğa rezervi olan Tamadaba'nın yangından etkilenmediğini ifade etti.

Yetkililer, dün, yerleşim alanlarına ve turistik noktalara sıçramayan yangının, adanın en eski bazı çam ormanlarına ev sahipliği yapan Tamadaba doğal parkına doğru yayıldığını belirtmişti.

Alevlerin yer yer 50 metreye kadar çıktığını ifade eden yetkililer, önceki gece, yangının adanın güneyine doğru hızla ilerlediğini kaydetmişti.

Torres, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmaları için İspanya merkez hükümetinden yardım istendiğini söylemişti.

Yetkililer, 10 Ağustos'ta Büyük Kanarya'da çıkan bir başka orman yangını nedeniyle başta Tejada, Artenara ve Galdar olmak üzere sekizden fazla yerleşim yerinde binden fazla kişinin tahliye edildiğini ve bin hektarlık alanın yandığını duyurmuştu. Bu arada, yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

(AA)