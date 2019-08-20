Kanarya Adaları'nda kırmızı alarm

BİNLERCE KİŞİYE TAHLİYE

İspanya’ya bağlı Özerk Kanarya Adaları’nın Tejeda kasabasında, cumartesi günü ormanlık alanda başlayan yangın, yayılmaya devam ediyor. Yetkililer, sıcak havalar ve kuvvetli rüzgârlar nedeniyle yangının üstesinden gelmekte zorlandıklarını bildirdi. Şimdiye kadar 8 bin sivil, güvenlik amacıyla başka bölgelere tahliye edildi. 2 bin hektarlık alan küle döndü. 11 yol ulaşıma kapandı.

ORDU DESTEK VERİYOR

Kanarya Adaları Devlet Başkanı Angel Victor Torres, “Ne yangının yayılışı durdurulabildi ne dengelendi ne de kontrol altına alındı” dedi. Torres, yangınla mücadele için İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i aradığını ve merkezi hükümetten yardım istediğini belirtti. İspanya, bölgeye 200 ordu mensubu gönderdi. Toplam 700 itfaiyeci, 10 adet uçak ve helikopterlerle müdahalesini sürdürüyor.