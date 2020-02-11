Kanalizasyondan yağ çekip yemek pişiriyorlar

Çinlilerin kanalizasyondan çekerek tekrar tekrar kullandığı hayvansal atık yağlar nedeniyle gıda güvenliği endişeleri tavan yapmış durumda. Sosyal medyada yayılan görüntüler ise midesi hassas olanların kaldıramayacağı türden. İşte koronavirüs salgınına dair gelişmeler...

Çin genelinde on yıllardır süren, "restoranların ve mezbahaların yakınlarındaki kanalizasyon borularından çekilen hayvansal yağ topaklarını yeniden kullanarak yemek yapma geleneği", hayvanlardan yayıldığı bilinen yeni koronavirüs salgının ardından sürüyor.

Wuhan'da canlı egzotik hayvanların illegal olarak satıldığı pazardan yayıldığı bilinen koronavirüs nedeniyle, Pazartesi günü 108 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Böylece tek bir gün içinde koronavirüsten ölenlerin sayısında yeni bir rekor kırıldı. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 1017'ye ulaştı. Yetkililer yeni görülen vakaların sayısında ise bir azalma olduğunu kaydetti.

Çin'in Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre ülkede toplamda 42 bin 638 kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs, Çin haricinde şu ana kadar 24 ülkede 319 kişide görüldü.

Koronavirüsün kaynağının yarasalar olduğuna inanılsa da, kapatılan hayvan pazarında yasara satılmaması, virüsü yarasadan insana taşıyan başka bir hayvan olabileceği konusunu gündeme getirdi

Bilim insanlarının son yaptığı araştırmaya göre, bu hayvanın pazarda yasadışı olarak satıldığı da bilinen pangolin olabileceği bildirilmişti.

Tüm bu araştırmalar, Çin'deki beslenme alışkanlıklarını, hijyenik problemleri, yasadışı hayvan pazarlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Çinlilerin kanalizasyondan çekerek tekrar tekrar kullandığı hayvansal atık yağlar ve salgın arasında doğrudan bir bağlantı olmasa da, gıda güvenliği endişeleri tavan yapmış durumda.

Restoranların ve kesimhanelerin yakınındaki kanalizasyonlardan elde edilen ve yasadışı olarak yeniden kullanılan atık yağlar, insan sağlığı için büyük tehlike teşkil ediyor.

Kanalizasyondan çekilerek kullanılan atık yağ topaklarının, diyare, karın ağrısı, kalp hastalıkları, diyabet ve hatta kanser gibi çok ciddi sağlık sorunlarına neden olan zehirli atıklar olması, geçtiğimiz yıllarda Çin medyasında geniş yer bulmuştu.

Ağır ceza ve yaptırımlara rağmen, ülkedeki yemeklik yağın yüzde 10'unun hala kanserojen geri dönüştürülmüş atıklardan üretildiği tahmin ediliyor.

Çin basında çıkan haberlere göre, 2011 yılında yasadışı olarak kanalizasyondan çektiği atıklarla 100 ton yağ üreten 32 kişi tutuklanmıştı.