Kanadalı Müslümanlar ABD’ye giremiyor

Trump yönetimi, Müslümanlara yönelik ayrımcı politikalarına bir yenisini ekledi. Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’de yer alan haberde, bu ülkenin pasaportunu taşıyan bazı kişilerin farklı sınır kapılarından ABD’ye girişlerinin reddedildiği belirtildi.

5 SAAT SORGULADILAR

Habere konu olan ve Toronto’da yaşayan Guyana asıllı İmam İmran Ally, tekerlekli sandalyedeki oğlu ve ailesiyle birlikte Fort Erie Peace Bridge Sınır Kapısı’ndan ABD’ye geçmek için gittiklerinde, 5 saatten fazla sorguya çekildiklerini söyledi. Ally, sorgunun sonunda ABD’ye girişlerinin reddedildiğini ve gerekçe olarak da kendilerine hiçbir şey söylenmediğini ifade etti.

İLACINI ALAMADIM

ABD’ye girişi sınır kapısında reddedilen bir başka kişi ise Irak Türkmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Necmeddin Vali oldu. Vali, eşi ve çocuklarıyla birlikte gittikleri Windsor-Detroit Sınır Kapısı’nda 4 saatten fazla sorgulandıklarını anlattı. Vali, ABD’li memurlar tarafından haklarının ihlal edildiğini, memurların otistik kızı için yiyecek ve ilaç getirmesine bile izin vermediklerini söyledi.