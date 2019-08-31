  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,4329
  • Altın
    284,4990
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ekonomi eylülde yoğun veri gündemiyle ısınacak Ekonomi eylülde yoğun veri gündemiyle ısınacak
Türkiye'den 159 ülkeye şeker ihracatı Türkiye'den 159 ülkeye şeker ihracatı
Otomobiller ve hafif ticari araçlarda yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi Otomobiller ve hafif ticari araçlarda yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi
Gıdadan ambalaja 10 bini aşkın ürün CNR Expo çatısı altında Gıdadan ambalaja 10 bini aşkın ürün CNR Expo çatısı altında
Ordu'da daire almaya gittiği inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti Ordu'da daire almaya gittiği inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
Yalan vaat sahipsiz kaldı: Resmi sitedeki videoya 'sahte' dediler Yalan vaat sahipsiz kaldı: Resmi sitedeki videoya 'sahte' dediler
Emine Erdoğan, 2 Eylül'de Salda Gölü'nde incelemelerde bulunacak Emine Erdoğan, 2 Eylül'de Salda Gölü'nde incelemelerde bulunacak
Kanadalı Müslümanlar ABD sınırından geri çevriliyor Kanadalı Müslümanlar ABD sınırından geri çevriliyor
İran Trump'ın infilak ettiğini öne sürdüğü uydunun görüntülerini paylaştı İran Trump'ın infilak ettiğini öne sürdüğü uydunun görüntülerini paylaştı
Galatasaray'ın aylardır transferi için uğraştığı Gustavo Cuellar, Al Hilal'e imza attı Galatasaray'ın aylardır transferi için uğraştığı Gustavo Cuellar, Al Hilal'e imza attı
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Elyounoussi, Celtic'e kiralandı Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Elyounoussi, Celtic'e kiralandı
12 Dev Adam'ın da yer aldığı 2019 FIBA Dünya Kupası başlıyor! 12 Dev Adam'ın da yer aldığı 2019 FIBA Dünya Kupası başlıyor!
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho ilk kez sahne alıyor Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho ilk kez sahne alıyor
Fatih Terim'den Kayserispor maçı sonrası Mevlüt Erdinç göndermesi Fatih Terim'den Kayserispor maçı sonrası Mevlüt Erdinç göndermesi
Ricardo Quaresma'dan Fikret Orman hakkında flaş sözler: Başkan hariç herkese teşekkür ederim çünkü başkan artık benim için olmayan birisi Ricardo Quaresma'dan Fikret Orman hakkında flaş sözler: Başkan hariç herkese teşekkür ederim çünkü başkan artık benim için olmayan birisi
Monaco ve Lazio, Dorukhan Toköz için yarış halinde Monaco ve Lazio, Dorukhan Toköz için yarış halinde
"Martı timi" görev başında "Martı timi" görev başında
Rıdvan Dilmen'den Kayserispor-Galatasaray maçı hakemine şok sözler: Ben böyle rezalet görmedim Rıdvan Dilmen'den Kayserispor-Galatasaray maçı hakemine şok sözler: Ben böyle rezalet görmedim
Doğu Anadolu için sağanak uyarısı Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
ABD'de stadyumda silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var ABD'de stadyumda silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Stefano Okaka ve Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti Stefano Okaka ve Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti
Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Emine Erdoğan ziyaret edecek Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Emine Erdoğan ziyaret edecek
İstasyonda korku dolu anlar? Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı İstasyonda korku dolu anlar? Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı
İstasyonda dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kaydedildi İstasyonda dehşeti yaşadı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:55:45 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:19:36

Kanadalı Müslümanlar ABD sınırından geri çevriliyor

Kanada'da yaşayan Müslümanların, son haftalarda ABD'ye girişlerinin geri çevrildiği bildirildi.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'de yer alan haberde, Kanada pasaportu taşıyan bazı kişilerin farklı sınır kapılarından ABD'ye girişlerinin reddedildiği belirtildi.

Habere konu olan ve Toronto'da yaşayan Guyana asıllı İmam İmran Ally, tekerlekli sandalyedeki oğlu ve ailesi ile birlikte Fort Erie Peace Bridge Sınır Kapısı'ndan ABD'ye geçmek için gittiklerinde, 5 saatten fazla sorguya çekildiklerini söyledi.

Toronto'nun en büyük camilerinden biri olan TARIC (Toronto and Regional Islamic Congregation- Toronto ve Bölgesel İslami Cemaati) Camisi'nde imam olarak görev yapan İmran Ally, sorgunun sonunda ABD'ye girişlerinin reddedildiğini ve gerekçe olarak da kendilerine hiçbir şey söylenmediğini ifade etti.

İmran Ally, resmi üniformalı ABD’li görevlilerin kendilerine, Toronto'daki ABD Konsolosluğundan vize alarak gelmelerini tavsiye ettiğini kaydetti.

Kanada’daki Suriyeli mültecilere yardım için etkin çalışmaları ile bilinen İmran Ally, sorgusu sırasında da sıkça bunun sorulduğunu anlattı. Polislerin ismi üzerinde de çok durduğunu belirten İmran Ally, "Bu benim ABD'ye ilk girişim olacaktı. Kırmızı halı ile karşılamalarını beklemiyordum ama polis aracı eşliğinde gerisin geri Kanada'ya getirileceğimizi de tahmin etmemiştim. Beni birine benzettiklerini söyleyip, fotoğrafımı çektiler, parmak izlerimi aldılar." diye konuştu.

"OTİSTİK ÇOCUK İÇİN YİYECEK VE İLACA BİLE İZİN VERMEDİLER"
 
ABD'ye girişi sınır kapısında reddedilen bir başka kişi ise Irak Türkmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Necmeddin Vali oldu. CBC'ye konuşan Vali, eşi ve çocukları ile birlikte gittikleri Windsor-Detroit sınır kapısında 4 saatten fazla sorgulandıklarını anlattı. Vali, ABD'li memurlar tarafından haklarının ihlal edildiğini, memurların otistik kızı için yiyecek ve ilaç getirmesine bile izin vermediklerini söyledi.

Vali, "Onlar için bir terörist ya da başka bir şeye benziyordum. Sabıka kaydım yok. Yirmi yıldır Kanadalıyım ve sorunum yok, bu yüzden ne olup bittiğini bulmak istiyorum." dedi.

Necmeddin Vali, ABD'li sınır muhafızlarının kendisine neden giriş izni verilmediğini söylemediğini ancak memurların, doğduğu ülke olan Irak'a yaptığı gezilerden endişe ettiğini kaydetti. Sık sık Irak’a gittiğini ifade eden Vali, "Çünkü DEAŞ'ın katlettiği eski bir Irak polisi olan oğlumdan olan üç torunum orada. Onları desteklemek için fırsat buldukça yanlarına gidip geliyorum." ifadelerini kullandı.

"BİLİNMEYENLERİN SAYISI BİLİNENDEN ÇOK FAZLA"
 
Öte yandan halen ABD'ye girişleri reddedilen altı ayrı Kanadalı Müslüman için hukuk mücadelesi veren avukat Joel Guberman, haberde yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"40 yıldan uzun süredir göçmenlik avukatı olarak çalışıyorum. Bu olanlar beni şaşırtmadı ancak tüm yıllarımda böyle 'Kafkavari' bir senaryo görmedim. Böyle birşey ancak Franz Kafka'nın korku romanlarında olur. ABD'ye girişinizin reddine gerekçe söylenmezse işiniz zor ancak reddedilen kişilerin tek ortak özellikleri Müslüman olmaları. ABD'ye girişi reddedilenlerden bilinmeyenlerin sayısının bilinenlerden çok fazla olduğunu düşünüyoruz."

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesini takip eden günlerde İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Kuzey Kore, Venezuella ve Çad vatandaşları için ABD'ye seyahat yasağı getiren kararname yayımlamıştı. Kanada ve ABD vatandaşlarının, vize uygulamasının olmadığı iki ülke arasındaki sınır geçişlerinde yakın zamana kadar sürücü belgesinin ibrazı yeterli oluyordu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ