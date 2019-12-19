Kanada'dan teröristlere vize
Trudeau yönetiminin, aralarında savaş suçluları ve teröristlerin de bulunduğu binlerce kişiye, yasadışı şekilde vize verdiği ortaya çıktı.
Ülkede yayın yapan Global News kanalının haberine göre, Kanada yönetimi; ulusal güvenlik endişeleri, savaş suçları, insan hakları ihlalleri ve organize suçlar nedeniyle ülkeye girmesi yasaklanan yabancı uyruklulara, ‘ulusal çıkarları’ gerekçe göstererek vize verdi. Resmi belgelere dayandırılan haberde, Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı yapılan darbe sırasında görev yapan Tuğgeneral Abdelhamed Zahw'ın da bu isimler arasında olduğu aktarıldı. Zahw’a, 3 ay önce ismi üzerinde ‘’kabul edilemez’’ şerhi bulunmasına rağmen ziyaretçi vizesi verildiği, Ulusal Savunma Bakanlığı Politika Bakan Yardımcısı Gordon Venner’in de bu işlem için referans mektubu yazdığı belirtildi. Kanada Göçmenlik, İltica ve Vatandaşlık Kurulu (IRCC) sözcüsü Remi Lariviere, “Uluslararası ortaklarımızla olan ilişkilere zarar verebilir” diyerek habere ilişkin sorulara cevap vermekten kaçındı.
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