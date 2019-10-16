Kanada'dan skandal Türkiye kararı!

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Kanada hükümetinden skandal bir karar geldi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı belirtildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye askeri teçhizatlar için yeni ihracat lisansı verilmeyeceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Kanada, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri saldırıyı kesin olarak kınadı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Bu tek taraflı eylem, halihazırda kırılgan bir bölgenin istikrarını baltalıyor, insani durumun kötüleşmesine ve Türkiye'nin de üyesi olduğu DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon tarafından kaydedilen ilerlemenin boşa çıkmasına neden oluyor" denildi.

Bakanlığa göre, 2018 yılında Türkiye'ye yapılan silah ihracatı yaklaşık 87 milyon Kanada dolarına ulaşmıştı.

NE OLMUŞTU?



Fransa, Almanya, Norveç, Çekya, Finlandiya ve Hollanda Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya alacağını açıklamış, İspanya ise 'Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu. Kanada'nın da silah satışını askıya alacağını açıklamasıyla, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan ülke sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin geçen hafta yaptığı açıklamada, "Siviller, Suriyeli güçler ve bölgenin istikrarı için sarsıcı olan bir durumla karşı karşıya kaldığımızda aciz davranmayacağız" diyerek Türkiye'ye yönelik yaptırımların masaya geleceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin operasyonunun başlamasının ardından Finlandiya, Norveç, Fransa ve Almanya Türkiye'ye askeri ihracatı askıya almış, İsveç de bu yaptırımın AB çapında uygulanması önerisinde bulunmuştu.

AB üyesi 28 ülke de ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan toplantında ise ABD ve Rusya'nın vetosu nedeniyle Türkiye'ye yönelik ortak kınama mesajı çıkmamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN, "BU SİLAHLARI TEMİN EDECEĞİZ YERLER BİTMEDİ" DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldiği toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye silah satışı konusundaki açıklamasına ilişkin "Biz o zaman NATO'da nasıl ortağız? Siz bize silahı bedava vermiyorsunuz. Paramızla veriyorsunuz. Peki, bulunduğumuz noktada NATO'yu korumaya gelince, bu koruma işlemini nasıl yapacağız? Siz vermezseniz dünyada bu silahları temin edeceğimiz yerler bitmedi" şeklinde konuşmuştu.