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18 Kasım 2019 Pazartesi 09:59:57 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:04:16

Kanada'da korkunç gerçek ortaya çıktı: 36 papazdan, 29 çocuğa cinsel istismar

Kanada’nın British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu, ülke tarihinde ilk kez kilise tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma sonucunda, 36 papazdan, 29 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ortaya çıktı

Soruşturma sonuçları, ülkenin resmi yayın kuruluşu CBC’de yayınlanan The Fifth Estate isimli programda gündeme getirildi.

Programda, ülke genelindeki 60 başpiskoposluk ve piskoposluğa başvurularak, geçmişte kaç papazın cinsel istismarda bulunduğu soruldu.

36 PAPAZIN 29 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Programın son bölümünde, şu ana kadar sadece British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu tarafından bir soruşturma gerçekleştirildiği ve 36 papazın 1950 yılından bu yana, çocuk yaştaki 29 kişiye cinsel istismarda bulunduklarının saptandığı belirtildi.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu, papazların cinsel tacizine maruz kalan kurbanlardan hayatta olanlara çağrıda bulunarak, kendilerine başvurmalarını da istedi.

Kanada Katolik Piskoposlar Birliğince yapılan açıklamada, "Din adamlarının cinsel istismarının trajedisi, Kanada Katolik Piskoposları tarafından son derece ciddi ve saygılı bir şekilde ele alınmaktadır." ifadesi kullanıldı.

EN BÜYÜK RAKAM ABD'DE

Papa Franciscus’un geçen yıl Vatikan'da rahipler aleyhinde devam eden 2 bin cinsel taciz davası olduğu ve sürecin ağır işlediğine dair açıklaması ile Katolik dünyasının utancı haline gelen papazların cinsel istismar vakalarında en büyük rakam ABD’de bulunuyor. ABD Katolik Başpiskoposlar Konferansı tarafından 2004'te yapılan araştırmaya göre, ülkede 1950-2002 döneminde 4 binden fazla Katolik rahip, 10 bin 667 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanmıştı.

KATOLİK DÜNYASINDA BİNLERCE ÇOCUK İSTİSMARI

Şili'den Avustralya'ya kadar on binlerce çocuk istismarı vakasının Katolik dünyasında yaşandığı ortaya çıkmış, Vatikan ise işlenen suçlardan "utanç ve üzüntü" duyulduğunu belirtmişti.

(AA)

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