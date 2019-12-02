Kanada'da 40 araç zincirleme kaza yaptı: 1 ölü

Kanada Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre Ontario Eyaletine bağlı Kingston şehri yakınlarındaki otoyolda kar kalınlığı 15 cm'ye ulaşırken, yolun kayganlaşması nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.



Yolun bu sabah itibariyle trafiğe açıldığı bildirildi.

(DHA)