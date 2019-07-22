Kanada polisi canlı yayında kedi filtresini açık unuttu!

İngiliz Kolombiyası eyaletinde yaşanan olayda, Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nden Janelle Shoihet, Avustralya vatandaşı 23 yaşındaki Lucas Robertson Fowler and ABD’li kız arkadaşı 24 yaşındaki Chynna Noelle Deese’in ölümleriyle ilgili bilgi vermek üzere kameraların karşısına geçti.

Ancak canlı yayınlanan basın toplantısı alışılmadık görüntülere sahne oldu. Kedi filtresinin açık unutulunca Shoihet, kedi kulakları ve kafasıyla yayın yapmış oldu.

Filtrenin otomatik devreye girdiğini açıklayan polis daha sonra sorunu giderdi ve yayın filtresiz, normal bir şekilde devam etti. Polis teşkilatı, kamuoyundan özür diledi.

Daha önce de benzer bir olay, Pakistan’da Hayber-Pahtunhva bölgesi Bilgi Bakanı Shoukat Yousufzai’nin basın toplantısı sırasında yaşanmıştı.







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