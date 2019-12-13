  • Bist 100
    110989
  • Dolar
    5,7866
  • Euro
    6,4621
  • Altın
    275,5540
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek
Karius'tan Beşiktaş yönetimine sözleşme yanıtı Karius'tan Beşiktaş yönetimine sözleşme yanıtı
Sanayi üretiminde büyük artış Sanayi üretiminde büyük artış
Diyanet Hac ön kayıtlar bitiyor: Hac kurası ne zaman çekilecek 2020? Diyanet Hac ön kayıtlar bitiyor: Hac kurası ne zaman çekilecek 2020?
Fenerbahçe'ye 17, Galatasaray'a 9 milyon Euro! Fenerbahçe'ye 17, Galatasaray'a 9 milyon Euro!
FETÖ'nün cezaevi ve adliye yapılanmasına 32 ilde operasyon gerçekleştirildi FETÖ'nün cezaevi ve adliye yapılanmasına 32 ilde operasyon gerçekleştirildi
Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon düzenlendi Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon düzenlendi
BİM'e bugün neler geliyor? BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bugün neler geliyor? BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında
Kanada’da federal genel seçimlerini kaybeden ana muhalefet lideri Andrew Scheer istifa etti Kanada’da federal genel seçimlerini kaybeden ana muhalefet lideri Andrew Scheer istifa etti
Galatasaray ilk transferini yaptı! 4 Ocak'ta KAP'a bildirilecek... Galatasaray ilk transferini yaptı! 4 Ocak'ta KAP'a bildirilecek...
Son Dakika... 9 terörist daha daha arananlar listesine eklendi Son Dakika... 9 terörist daha daha arananlar listesine eklendi
Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu arasında forma inadı Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu arasında forma inadı
Trabzonspor'da Dusko Tosic harekatı Trabzonspor'da Dusko Tosic harekatı
FETÖ'cü soru hırsızı 64 kişi için gözaltı kararı verildi FETÖ'cü soru hırsızı 64 kişi için gözaltı kararı verildi
Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişecek Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişecek
Ali Koç Emre Kılınç transferini bitirmek için devreye giriyor Ali Koç Emre Kılınç transferini bitirmek için devreye giriyor
İşte Türk bayrağını yakan PKK'lının sonu İşte Türk bayrağını yakan PKK'lının sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Medipol Başakşehir'e kutlama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Medipol Başakşehir'e kutlama
Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklamaları yabancıları etkiledi Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklamaları yabancıları etkiledi
Okçuluğumuz yükselişine devam ediyor Okçuluğumuz yükselişine devam ediyor
Cocu’nun gözü Ferdi’de Cocu’nun gözü Ferdi’de
Yanal 11’i bozmayacak Yanal 11’i bozmayacak
En fazla bütçe Cim Bom’a En fazla bütçe Cim Bom’a
Dev rezalet Dev rezalet

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Aralık 2019 Cuma 09:31:08 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 09:58:56

Kanada’da federal genel seçimlerini kaybeden ana muhalefet lideri Andrew Scheer istifa etti

Kanada'da Trudeau’ya en büyük rakip olarak gösterilen ana muhalefet Muhafazakar Partinin lideri Andrew Scheer, son federal genel seçimlerde partisini iktidara taşıyamamadığı için görevinden istifa etti. Schher'in istifasıyla Trudeau'ya karşı seçim yenilgisine uğrayan ve parti liderliğinden ayrılanların sayısı 4’e çıktı.

Kanada’da Ekim ayında yapılan federal genel seçimlerde, Liberal Parti lideri ve Başbakan Justin Trudeau’ya karşı en büyük rakip olarak gösterilen Muhafazakar Parti lideri, seçimlerin üzerinden 52 gün geçtikten sonra istifasını açıkladı. Muhafazakar Partiden yapılan açıklamada, Scheer’in partinin yeni lideri seçilinceye kadar görevde kalacağı duyuruldu.

Trudeau karşısında siyaseten yenilen ve koltuğu bırakan liderler

Andrew Scheer’in istifası ile Trudeau karşısında seçim yenilgisine uğrayan ve parti liderliğinden ayrılanların sayısı 4’e yükseldi. Muhafazakar Partiye en uzun iktidar dönemini yaşatan Stephen Joseph Harper’a karşı, 19 Ekim 2015'te tek başına iktidara gelen Justin Trudeau’nun galibiyeti, Harper’ın seçim akşamı hem parti liderliğini hem de siyaseti bırakmasıyla sonuçlanmıştı. Harper’ın ardından parti liderliğine seçilen Andrew Scheer, bu kez 21 Ekim 2019’da yapılan seçimlerde partisini iktidara taşımayınca, istifa edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

Trudeau’nun 2015'teki seçim başarısı, yine muhalefetten Yeni Demokrat Partide (NDP) de lider değişimine neden olmuştu. NDP lideri Thomas Mulcair, seçimlerde başarısız olunca parti liderliği ve siyaseti bırakmış, yerine, Hindistan asıllı Sih siyasetçi Jagmeet Singh seçilmişti. 2019 seçimlerinde partisinin oy oranı ve parlamentodaki sandalye sayısını koruyan NDP lideri Singh, seçim sonrası istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Kanada Federal Parlamentosunda son seçimlere kadar 1 sandalye ile temsil edilen Yeşil Parti, 2019 seçimleri sonrası lider değişikliği yaşayacak partilerden biri oldu. Yeşil Parti lideri Elizabeth May, partisinin milletvekili sayısını 3’e çıkarmasına rağmen istifa ettiğini duyurmuştu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ