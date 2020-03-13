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13 Mart 2020 Cuma 08:11:10 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 08:21:08

Kan donduran önlem: Koronavirüs nedeniyle ateşi çıkan hastanede infaz ediliyor

Milyonlarca kişinin kamplarda ve çadırlarda yaşadığı Suriye'de koronavirüs sessiz sedasız yayılıyor. Koronavirüsün en hızlı yayıldığı ülkelerden olan İran ile insan-milis trafiğinin yaşandığı rejim bölgelerinde ateşi çıkanların anestezi verilerek öldürüldüğü öne sürülüyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, Tartus, Lazkiye, Şam ve Humus’ta toplam 62 koranavirüs vakası olduğu bilgisini verdi ancak gerçek rakamların bunun çok ötesinde olduğu dile getiriliyor.

ESED'DEN YİNE KORKUNÇ YÖNTEMLER

Abdurrahman, virüs bulaşanların İran ile Irak’tan gelen milis ve ziyaretçilerle temas kuran insanlar olduğunu ancak vakaların rejim tarafından gizlendiğini ifade etti. Bazı yerel kaynaklar ise Esed’in koronavirüsle mücadelede korkunç yöntemler benimsediğini iddia ediyor.

AŞIRI DOZDA ANESTEZİ İLE ÖLDÜRÜLÜYOR

Buna göre rejim, Şam’daki el-Müçtehid ve el-Muvasa hastanelerinde koronavirüs olduğundan şüphelenilen hastaları ‘karantina imkanı bulunmadığı için’ aşırı dozda anestezi vererek öldürüyor. Aynı kaynaklar, yaralı olarak hastaneye getirilen bir İranlı milisten virüs kapmış iki hemşirenin de benzer yöntemle katledildiğini ileri sürdü. Yeni Şafak’a konuşan bölge kaynakları, İranlı milislerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Deyrizor bölgesinde de koronavirüs belirtileri taşıyan çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ifade ediyor.

TAZİYE MERASİMLERİ YASAKLANDI

Tıbbi altyapı olmaması nedeniyle kesin tanı konulamadığı için ölüm raporlarına ‘akciğer iltihabı’ ve ‘böbrek yetmezliği’ gibi teşhis notları düşülüyor. Ayrıca bölgede hayatını kaybedenlere yönelik taziye merasimleri de yasaklandı. Öte yandan Suriye’den Pakistan’a giden 6 kişide koronavirüse rastlanması dikkat çekti.

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