Kan aramaya son

İLK DENEMELER BAŞARILI OLDU

Teknoloji ve sağlık sektöründe dünyanın en iyileri arasında yer alan Japonlar, hayat kurtaracak bir buluşa imza attı. Japonya Tıp Koleji'ndeki araştırmacılar, kan grubundan bağımsız olarak herhangi bir hastaya enjekte edilebilen yapay kan geliştirdi. Bu sayede, yaralılara hastaneye gelmeden kan nakli yapılarak, ölüm riski önemli ölçüde düşürülecek. Uzmanlar, yapay kanın hayvanlar üzerinde denendiğini ve 6 tavşanın bu sayede hayatta kaldığını söyledi.

BAĞIŞA İHTİYAÇ KALMAYACAK

Bağışçılardan gelen herhangi bir gruba ait kan genelde 5 gün, kırmızı kan hücreleri ise 42 gün muhafaza edilebiliyor. Bu yüzden transfüzyon ihtiyacını karşılamak için, hastaneler her gün binlerce kan bağışına ihtiyaç duyuyor. Japon bilim insanları tarafından geliştirilen yapay kanın oda sıcaklığında bir yıldan fazla saklanabileceği öngörülüyor. Henüz deneme aşamasında olan yapay kan, önümüzdeki günlerde insanlar üzerinde de denenecek.